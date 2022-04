Jamie Oliver Edelstahl-Pfanne heute 65 Euro günstiger bei Amazon

Ina Reiter

Die beliebte Tefal-Pfanne von Jamie Oliver ist während der Amazon Osterangebotswoche reduziert. Wer eine neue verlässliche Pfanne mit Antihaft-Beschichtung benötigt, der sollte sich dieses Amazon-Schnäppchen nicht entgehen lassen.

Vergrößern Jamie Oliver gibt sein Gesicht für die Tefal-Reihe mit dem roten Punkt © Amazon

Gehört zu den Amazon-Bestsellern: Die Pfanne "Cook's Direct", die auch Jamie Oliver in seiner Kochshow verwendet, kostet heute 39 Euro weniger als in den vorigen Wochen. Im Vergleich zum UVP ist sie sogar um ganze 65 Euro günstiger.



Tefal-Pfanne „Cook's Direct" 28 cm für 44,99 Euro statt zuvor 84 Euro

Die gleiche Pfanne in der kleineren Größe mit 24 cm ist auch im Angebot:

Tefal-Pfanne „Cook's Direct" 24 cm für 39,99 Euro statt 65 Euro

Zuletzt war die Pfanne am Amazon Black Friday noch günstiger zu bekommen - und zwar für 33,33 Euro. Das heutige Amazon-Angebot mit 44,99 Euro ist damit zwar nicht der Tiefstpreis, die Ersparnis ist dennoch enorm. Sieht man sich die Preisentwicklung der letzten Wochen an, so lag der Normalpreis bei rund 84 Euro.



Mehr Infos / Eigenschaften:



Die Bratpfanne „Cook's Direct" aus Edelstahl ist für alle Herdarten inklusive Induktionsherde gedacht und verspricht besondere Langlebigkeit: Durch Verwendung spezieller Titanium-Partikel in der Beschichtung kleben keine Reste an der Oberfläche – auch nicht, wenn mal etwas anbrennt. Zudem ist die Pfanne so sehr leicht zu reinigen.

Spülmaschinenfest: Die Pfanne kann ohne Bedenken in der Spülmaschine gereinigt werden.

Der rote Punkt: Hier hat sich Tefal etwas richtig Cooles einfallen lassen: Der rote Punkt in der Mitte ist ein Thermo-Signal, welches die perfekte Brattemperatur anzeigt: Ist diese erreicht, verschwindet das Bild in der roten Fläche (eine Sanduhr) und der Koch kann getrost das Steak hinleinlegen.

Erhältlich ist die „Cook's Direct" in den Größen 28 cm (Standard), 24 cm und 20 cm.



