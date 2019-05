Jalopy: Gratis-Spiel mit Trabant im Humble Store

Michael Söldner

Im kostenlosen Jalopy stehen ausgedehnte Touren mit einem Trabant auf dem Programm, der auch repariert werden muss.

Vergrößern Jalopy macht ausgedehnte Roadtrips zur Spielaufgabe. © humblebundle.com

Die Betreiber des Humble Stores bieten Nutzern derzeit ein Gratis-Spiel an. Die Aktion läuft noch bis Samstag Abend 19:00 Uhr und erfordert lediglich das Abonnieren des Humble-Bundle-Newsletters, mit dem sich Nutzer über neue Spiele-Pakete ab einem Euro informieren lassen können. Der Newsletter lässt sich nach der Aktion aber auch bequem wieder abbestellen. Das Spiel kann dennoch dauerhaft behalten werden.

Bei der Aktion erhalten Spieler das PC-Spiel Jalopy kostenlos, für das sonst 14,99 Euro fällig werden. Bei Jalopy handelt es sich um eine nicht ganz ernst gemeinte Fahrsimulation. Dies wird schon an dem an einen Trabant aus der DDR angelehnten Vehikel deutlich, welches im Spiel aber nur Laika 601 Deluxe genannt wird. Der Fahrer muss bei den Touren durch Matsch, Wüsten, Regen und Nacht die Reifen im Auge behalten, sein Auto auftanken oder die Rennpappe aufrüsten. Als Aufgaben stehen Schmuggler-Missionen oder Streifzüge nach Ersatzteilen auf dem Programm. Grafisch erinnert Jalopy mit seinem kantigen Cellshading-Look an Minecraft, die Umgebungen sind aber ähnlich abwechslungsreich und sehenswert. Bei Steam hat das Indie-Game größtenteils positive Wertungen erhalten. Dem kostenlosen Roadtrip mit dem Trabant steht also nicht im Wege.

Jalopy kostenlos herunterladen