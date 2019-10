Jacquard: Smarte Jacken von Levi's und Google

Denise Bergert

In Kooperation mit Google veröffentlicht Levi‘s zwei seiner ikonischen Jeansjacken als smarte Kleidungsstücke mit Jacquard-Tag.

Vergrößern Die neuen Jacquard-Jacken sind ab Herbst erhältlich. © Levi's

Nach dem smarten Rucksack von Yves Saint Laurant, arbeitet Google nun mit einer zweiten Bekleidungsmarke zusammen. In Kooperation mit dem Jeans-Hersteller Levi‘s erscheinen im Herbst zwei smarte Jeansjacken . Die beiden ikonischen Modelle von Levi‘s sind in der Neuauflage mit Googles Jacquard-Chip ausgestattet. Der Jacquard-Tag ist im linken Ärmel der Jacken integriert und kommuniziert per Bluetooth mit der zugehörigen Jacquard-App von Google.

Der Jacquard-Tag macht den Ärmel der Jeansjacken zum Touchpad. Durch Handgesten können Nutzer etwa Anrufe annehmen, die Musikwiedergabe steuern oder die Navigation starten. Für die beiden Modelle legt Levi‘s seine klassische Trucker-Jeansjacke und die Sherpa-Trucker-Jacke neu auf. Bereits vor zwei Jahren hatten Levi‘s und Google im Rahmen einer Kooperation eine smarte Jeansjacke mit Jacquard-Tag veröffentlicht. Mittlerweile ist der Tag in Version 2.0 jedoch so klein, dass er im Kleidungsstück kaum noch auffällt. Die neuen Levi‘s Jacken sollen im Herbst erscheinen und ab 198 US-Dollar erhältlich sein.