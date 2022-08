Jackson-Song crashte Windows-XP-Laptops – der verblüffende Grund

Panagiotis Kolokythas

Ein bestimmter Song von Janet Jackson ließ Windows-XP-Laptops eines Herstellers abstürzen, sobald er erklang. Der kuriose Grund.

Vergrößern Kurioser Bug: Deshalb ließ ein Jackson-Song Windows-XP-Laptops abstürzen © Friemann / Shutterstock.com

Über einen überaus kuriosen Fehler bei Windows-XP-Laptops berichtet der Microsoft-Entwickler Raymond Chen aktuell in einem Blog-Beitrag in der Rubrik "The Old New Thing". Er habe von einem Kollegen davon gehört, der damals beim Produktsupport für Windows XP gearbeitet habe.

Ein größerer Computerhersteller hatte festgestellt, dass seine Laptops mit Windows XP dann abstürzten, wenn auf den Geräten das Musikvideo "Rhythm Nation" von Janet Jackson abgespielt wurde. Es wurde eine Untersuchung eingeleitet, während der festgestellt wurde, dass auch Laptops von Konkurrenten von dem Absturzproblem betroffen waren.

Bei dieser Untersuchung stieß man auch noch auf ein weiteres Rätsel: Wenn auf einem Laptop das Musikvideo abgespielt wurde, stürzten sogar einige in der Nähe befindliche mobile Rechner ab, obwohl auf ihnen das Video nicht abgespielt wurde.

Des Rätsels Lösung: Resonanzfrequenz brachte Festplatte aus dem Takt

Schließlich wurde der Grund für das Problem entdeckt. Beim Abspielen des Songs ertönten "natürliche Resonanzfrequenzen für das Modell der Laptop-Festplatten mit 5400 U/min", erzählt Chen. Diese brachten also das Innere der Laptop-Festplatten so stark zum Schwingen, wodurch die Lese- und Schreibköpfe wackelten, es zu Zugriffsfehlern und schließlich den Abstürzen kam.

Gelöst wurde das Problem dann schließlich vom Hersteller dadurch, dass in die Audiopipline ein Filter integriert wurde, der die störende Frequenz während der Audiowiedergabe erkannte und entfernte, bevor sie zu Abstürzen führen konnte. Anschließend konnte auf den Windows-XP-Laptops wieder problemlos der Janet-Jackson-Song angehört werden.

Chen äußert die Befürchtung, dass dieser Audiofilter beim betreffenden Hersteller immer noch im Audiotreiber integriert sein könnte, weil sich vielleicht keiner mehr erinnern könne, warum er überhaupt existiere. "Hoffentlich sind ihre Laptops nicht noch mit diesem Audiofilter ausgestattet, um sich vor Schäden an einem Festplattenmodell zu schützen, das sie nicht mehr verwenden", so Chen.