JBL LIVE 650 BTNC für nur 69 statt 199 Euro (UVP) im Angebot

Satte 130 Euro gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung können Sie aktuell beim Kauf des Over-ear Bluetooth-Kopfhörers LIVE 650 BTNC von JBL sparen.

Der kabellose JBL-Kopfhörer JBL Live 650 BTNC ist aktuell bei Mediamarkt und Saturn für nur 69 Euro (UVP: 199 Euro) erhältlich. Ein starker Preis, wie auch ein Blick hier in den PC-WELT-Preisvergleic h zeigt, denn der nächst günstige Händler verlangt um die 100 Euro für dieses Headset.

Mediamarkt-Dealpreis: 69 statt 199 Euro (UVP)



Saturn-Dealpreis: 69 statt 199 Euro (UVP)

Das JBL Live 650 BTNC bietet ein hervorragendes Klangerlebnis, um Musik zu hören, Filme zu schauen oder Games zu spielen. Dank Over-ear-Bauweise wird die Ohrmuschel komplett umschlossen, sodass in Verbindung mit Noise-Cancelling keine Störgeräusche durchdringen. So genießen Sie Ihre Lieblingsmusik ganz ohne störende Geräusche der Außenwelt. Dies werden Sie besonders auf Reisen im Flugzeug oder Zug zu schätzen wissen. Mit der zusätzlichen Headsetfunktion können Sie unterwegs oder im Auto in hoher Qualität telefonieren und an gemeinsam mit anderen online spielen.



JBL LIVE 650 BTNC: Weitere Infos

Faltbarer Bluetooth-Kopfhörer, Nennimpedanz 32 Ohm, Empfindlichkeit 100dB, Li-ion-Akku mit maximaler Betriebsdauer 30 Stunden, Schnellaufladung: 15 Min. laden = 2 Std. Musik. Kompatibel mit Amazon Alexa oder Google Assistant, JBL Headphones App.



