Interplay Entertainment kündigt großes Comeback an

Panagiotis Kolokythas

Die legendäre Spieleentwicklerschmiede Interplay kehrt zurück: In Kürze soll es hierzu mehr Informationen geben.

Vergrößern Interplay Entertainment kehrt zurück

Eines der erfolgreichsten Spielestudios der 1980er und 1990er Jahre kehrt zurück: Interplay Entertainment. In einem Tweet wird für den 28. Juli die Vorstellung des "neuen" Interplay angekündigt. Im Oktober 2021 will Interplay Entertainment dann wieder als Spieleentwickler, Publisher und Lizenzgeber für Videospiel-Software aktiv werden.



July 28th, be prepared for the new Interplay. pic.twitter.com/6e8K8A2Nxn — Interplay Entertainment (@interplayent) July 25, 2021

Auf Twitter wird Rückkehr von Interplay bereits gefeiert. So äußern einige Twitter-Nutzer unter anderem die Hoffnung, dass die Decent-Reihe wiederbelebt werden könnte. Auch über eine Rückkehr von Stonekeep wird spekuliert.

Interplay entwickelte viele Spiele, die zu Klassikern wurden

Interplay Entertainment war im Jahr 1983 in Süd-Kalifornien gegründet worden und machte sich einen Namen als erfolgreicher Entwickler und Publisher von Spielen. So hielt Interplay unter anderem die Rechte an Spielen wie Battle Chess, Clayfighter, Descent, Earthworm Jim, Freespace, Giants, Messiah, MDK, Run Like Hell an Sacrifice.

Ende der 1990er-Jahre kamen dann noch Spiele wie Fallout und Baldur´s Gate hinzu. In den frühen 2000er Jahren geriet Interplay aber in finanzielle Schwierigkeiten und ging dann schließlich im Jahr 2004 pleite. Die Rechte an Fallout wurden etwa an Bethesda Softworks verkauft, wo die Reihe seit dem weiterentwickelt wird.



Seit dem Jahr 2012 ist das Inteplay-Studio Black Isle Studios wieder aktiv, welches sich auf die Entwicklung von Rollenspielen spezialisiert war und in der Vergangenheit unter anderem Klassiker wie Fallout (1997), Fallout 2 (1998) und "Planescape: Torment" (1999) entwickelte.

Diese Spiele-Entwickler werden wir nie vergessen