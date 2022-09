Hans-Christian Dirscherl

Eine Kundin bekam einen Vodafonevertrag, den sie gar nicht bestellt hatte. Verbraucherschützer haben Vodafone deshalb abgemahnt.

Vergrößern Internetvertrag untergeschoben: Verbraucherschützer mahnen Vodafone ab. © Ralf Liebhold/Shutterstock.com

Laut der Verbraucherzentrale Hamburg schickte Vodafone einer Bestandskundin am 1. Juni 2022 per E-Mail eine Auftragsbestätigung für den Vertrag "Vodafone CableMax 1000" zu. Obwohl die Frau "weder mit Mitarbeitern ihres Telekommunikationsanbieters telefoniert noch persönlich oder schriftlich Kontakt zum Unternehmen aufgenommen – und schon gar nicht um eine Vertragsverlängerung gebeten" hatte. Denn die Kundin hatte bei Vodafone bereits einen Festnetz-Vertrag. Die Verbraucherschützer mahnten Vodafone deswegen erfolgreich ab: "Bestätigt Vodafone künftig wahrheitswidrig den Abschluss von Verträgen über das Produkte 'Vodafone CableMax 1000', wird eine Vertragsstrafe fällig", schreiben die Verbraucherschützer.

Verbraucherschützer gegen Vodafone: Eine lange Geschichte

Verbraucherschützer gehen schon länger gegen Vodafone wegen untergeschobener Verträge vor. Die Verbraucherschützer betonen, dass sich regelmäßig Kunden bei ihnen melden würden, weil Vodafone Deutschland ihnen Auftragsbestätigungen über Leistungen geschickt habe, die die Kunden gar nicht haben wollten. Hier ein Überblick:



Um diese Produkte geht es

Konkret geht es dabei um diese Angebote: "Vodafone Giga TV App", "Vodafone TV Connect", "Vodafone GigaTV inklusive HD Premium Cable", "Kabel Digital" und "Video Select" sowie Produkte aus der Produktgruppe "Red Internet & Phone Cable", das "Vodafone Sicherheitspaket" und aktuell um das Produkt "Vodafone CableMax 1000". Bei all diesen Produkten gebe es Fälle, in denen nach Darstellung der Verbraucherschützer Kunden Verträge untergeschobene wurden. Die Verbraucherschützer betonen, dass sie bereits mehrmals vor Gericht wegen untergeschobener Verträge Erfolge gegen Vodafone erzielt hätten. Danach dürfe die Vodafone Deutschland GmbH keine Auftragsbestätigungen mehr über die oben genannten Produkte an Verbraucherinnen und Verbraucher verschicken, wenn diese die Leistungen nicht bestellt haben.

Ein weiteres Beispiel

In einem Fall erhielt eine Kundin in der "Vodafone Giga TV App" eine Auftragsbestätigung, um für 9,99 Euro pro Monat Filme und Serien ihrer Lieblingssender auf ihrem Smartphone oder Tablet schauen zu können. Doch die Kundin hatte diesen Vertrag gar nicht abgeschlossen und darüber auch nie mit einem Vodafone-Mitarbeiter gesprochen, sondern nur fristgerecht ihren zweijährigen DSL-Vertrag bei Vodafone gekündigt. Auch in diesem Fall zogen die Verbraucherschützer vor Gericht und siegten. Diese und weitere Fälle über nicht gewünschte Vodafone-Verträge hat die Verbraucherzentrale Hamburg hier zusammengestellt.

