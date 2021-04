Internetanschlüsse oft lahmer als vertraglich zugesichert

Panagiotis Kolokythas

Die Kunden erhalten weiterhin oft viel langsamere Internet-Anschlüsse, als ihnen eigentlich per Vertrag zugesichert wurde.

Vergrößern Die Breitbandmessung-App der Bundesnetzagentur erfasst auch Funklöcher © Bundesnetzagentur

Die Bundesnetzagentur hat den Jahresbericht 2019/2020 zur Breitbandmessung veröffentlicht und kommt auch in diesem Jahr zu einem ernüchternden Ergebnis: Die Bürger erhalten von Providern mehrheitlich einen Internetanschluss, dessen Geschwindigkeit nicht an das Tempo heranreicht, welches ihnen eigentlich vertraglich zugesichert wurde. Für den Bericht wurden die vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020 von den Endkunden über Breitbandmessung.de (Desktop- und mobile Apps) eingereichten Messungen von 949.414 stationären Breitbandanschlüssen und 448.058 mobilen Breitbandanschlüssen berücksichtigt.

PC-WELT Tarif-Vergleich: DSL



Im Festnetz werde demnach beim Download bei 73,6 Prozent der Nutzer nur mindestens die Hälfte der vertraglich vereinbarten Datenübertragungsrate erreicht. Beim letzten Bericht (2018/2019) lag der Prozentsatz sogar nur bei 70,8 Prozent. Nur bei 24 Prozent der Nutzer werde die volle Geschwindigkeit erreicht oder überschritten (2018/2019: 16,4 Prozent). Die Mehrheit der Nutzer gab mit 60,7 Prozent (2018/2019: 61,4 %) dennoch an, mit der Leistung des Anbieters zufrieden zu sein.

Mobile Internet-Anschlüsse noch häufiger langsamer als versprochen

Bei mobilen Breitbandanschlüssen sieht es schlechter aus. Nur 17,4 Prozent (2018/2019: 14,9 %) der Nutzer erhielten hier mindestens die Hälfe der vertraglich vereinbarten maximalen Download-Geschwindigkeit. Nur bei 2,1 Prozent (2018/2019: 1,5 Prozent) der Nutzer wurde die volle Geschwindigkeit erreicht oder überschritten. "In höheren Bandbreiteklassen wurden niedrigere Prozentwerte in Bezug auf das Erreichen der vertraglich vereinbarten geschätzten maximalen Datenübertragungsrate festgestellt", stellt die Bundesnetzagentur fest. Dennoch ist auch hier die Mehrheit der Endkunden mit den Leistungen ihrer Anbieter zufrieden, denn 74,2 Prozent bewerten die Anbieter mit einer Note von 1 bis 3. Die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass die Endkunden bei mobilen Breitbandanschlüssen eher die Mobilität und die zur Verfügung stehende Leistung bewerten und nicht die ihnen eigentlich bei Vertragsabschluss in Aussicht gestellte Geschwindigkeit.

Corona-Pandemie hat keine Auswirkungen auf Internet-Anschlüsse

"Gegenüber den Vorjahren ist die Entwicklung positiv. Zwar erreichen Kunden nach wie vor oft nicht die Geschwindigkeit, die vertraglich in Aussicht gestellt wurde, aber es lassen sich insbesondere bei stationären Breitbandanschlüssen leichte Verbesserungen feststellen", erklärt Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur. Dies sei erfreulich, weil die Corona-Pandemie auch den Telekommunikationssektor vor immensen Herausforderungen stelle.

Die Bundesnetzagentur stellt aber auch fest, dass es trotz der Corona-Pandemie keine Veränderungen der Datenübertragungsraten im Download und Upload gegeben habe.



PC-WELT Tarif-Vergleich: DSL