René Resch

Bei O2 erhalten Sie Internet, TV & Smartphone aus einer Hand. Zum TV- & Entertainment-Programm "O2 TV" können Sie gleich den passenden Internettarif für Zuhause oder für Unterwegs zubuchen. Daneben gibt es viele attraktive Smartphone-Bundles, die für häufiges Streamen geeignet sind.

Vergrößern Internet, TV & Smartphone - Bei O2 alles aus einer Hand © Said Marroun/Shutterstock.com





O2 TV auf allen Ihren Geräten streamen

Internet, Festnetz, TV und Entertainment sowie Smartphone und den passenden Tarif, und dass alles bei einem Anbieter – das geht, und zwar bei O2. Denn neben DSL, Telefon- & Smartphone-Tarifen bietet O2 mit O2 TV auch ein eigenes TV- & Entertainment-Programm an.

Mit dem TV-Angebot von O2 sparen Sie sich auch ein lästiges Verlegen von Kabeln zum Receiver und auch etwaige Mieten dazu, denn alles läuft über die passende App. Unterstützt werden dabei die meisten Geräte, etwa Samsung TVs (ab Baujahr 2017), Android TVs (ab Baujahr 2017), Amazon Fire TV, Apple TV, Mobile-Betriebssysteme wie Android und iOS aber auch der eigene PC oder Laptop.

Streit um die Fernbedienung ade: Jeder kann das sehen, was gerade gewünscht ist. Mit bis zu 4 Geräten können Sie gleichzeitig schauen. Weiterhin lassen sich Filme und Sendungen aufnehmen, neu starten, pausieren oder zeitversetzt ansehen.

O2 TV - Weitere Optionen

Zu O2 TV M oder L ist auch noch die Pay-TV-Option buchbar. Damit erweitern Sie Ihre Programmvielfalt um exklusive Inhalte wie TV-Premieren sowie On-Demand-Channels mit über 40 Pay-TV-Sendern in HD mit Sportübertragungen, Kinofilmen, Top-Serien, Dokus und mehr - ohne Werbeunterbrechungen für 6,99 Euro monatlich.

Für einige interessant ist vielleicht auch O2 TV Türkei mit 30 türkischen TV-Sendern und 70 deutschen Sendern für 9,99 Euro im Monat.

Mehr zu den Paketen sowie allen weiteren TV-Optionen von O2 TV erfahren Sie hier:

O2 TV: alle Informationen zu den verschiedenen Paketen und Zubuchungen



Schnelles Internet, Top-Smartphones sowie TV & Entertainment von O2

Das alles lässt sich bequem kombinieren. Zum Beispiel mit einem Internet-Vertrag von O2 oder einem passenden Smartphone-Angebot wie etwa dem neuen iPhone oder einem Handy von Samsung.





O2 my Home und O2 Homespot

Mit O2 my Home und Homespot finden auch Sie den passenden Internet-Tarif - auch wenn Sie in einem schlechten Versorgungsgebiet liegen. Denn O2 bietet Internet über DSL, Glasfaser, Kabel und dem LTE-/5G-Netz an. Die Tarife gibt es in Bandbreiten zwischen 10 bis maximal 1000 Mbit/s an.

Mit O2 Homespot sind Sie dabei weitaus unabhängiger von einer bestehenden Telefon- oder Kabeldose in der Wand. Mit dem Internet über LTE oder dem 5G-Netz platzieren Sie den Router flexibel dort, wo Sie möchten. Zudem kann der Dienst deutlich schneller bereitgestellt werden. Simkarte einlegen, Gerät an die Steckdose anschließen und lossurfen. Mit Geschwindigkeiten bis zu 50 Mbit/s.



Internet über LTE/5G - Jetzt abschließen und sparen © O2 Mit den LTE/5G-Tarifen von O2 surfen Sie entweder mit bis zu 10, 50 oder sogar über 5G sogar bis zu 100 Mbit/s mit O2 Homespot. Alternativ können Sie natürlich auch einen Anschluss über DSL, Kabel oder Glasfaser wählen. Neukunden, Bestandskunden, junge Leute und Selbstständige können dabei aktuell ordentlich sparen. Neukunden zahlen beim Abschluss von O2 my Home M aktuell nur 34,99 statt 69,99 Euro Anschlussgebühr und sparen in den ersten 12 Monaten jeweils 10 Euro - Ersparnis: 155 Euro. Der Tarif kostet so in den ersten 12 Monaten nur 19,99 Euro (29,99 Euro ab dem 13. Monat). O2 TV kann bei Ihrem Tarif direkt als Option mitgewählt werden. Mit dem Verfügbarkeitscheck können Sie direkt prüfen, welcher Tarif und welche Internetgeschwindigkeit bei Ihnen möglich ist. Verfügbarkeit und weitere Informationen zu O2 my Home







Top Smartphone-Deals von O2

Bitte beachten Sie: Die folgenden Bundel-Deals zu Samsung- & Apple-Smartphones sind vorerst nur noch bis zum 3. August 2021 gültig. Zögern Sie bei Interesse also nicht zu lange.



iPhone 12 & iPhone 12 Pro © O2 Apple-Fans werden auch bei O2 fündig. Die beliebten Smartphones kommen in interessanten Bundles wie den AirPods Pro oder dem neuen HomePod Mini.

So gibt es das iPhone 12 Pro inklusive HomePod Mini im Tarif "Free Boost M" mit 40 GB Highspeed-Datenvolumen sowie Telefon- und SMS-Flat zum Preis von 64,99 Euro im Monat. Für die Geräte zahlen Sie einmalig nur 1 Euro, der Anschlusspreis kostet 39,99 und der Versand 4,99 Euro. iPhone 12 Pro inkl. HomePod Mini & 40 GB Datenvolumen Mit dem gleichen Tarif erhalten Sie auch das iPhone 12 inklusive AirPods Pro. Hier kostet der Bundle-Tarif Sie 53,99 Euro im Monat. Auch die einmaligen Kosten sind hier dieselben. iPhone 12 inkl. AirPods Pro & 40 GB Datenvolumen



Samsung Galaxy S21 Ultra 5G + Tablet © O2 Das Samsung-Flaggschiff Galaxy S21 Ultra 5G erhalten Sie inklusive Android-Tablet zum Deal-Preis von 60,99 statt 65,99 Euro im Monat. Auch hier erhalten Sie das Bundle etwa im Tarif "Free M Boost" mit 40 GB Highspeed-Datenvolumen sowie Telefon und SMS-Flat. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G + Tablet & 40 GB Datenvolumen