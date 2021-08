Internet Explorer 11: Kein Support mehr für Microsoft 365

Hans-Christian Dirscherl

Microsoft hat für den Internet Explorer 11 den Support für die Office-Suite Microsoft 365 eingestellt. Das sollten Sie nun tun.

Vergrößern Internet Explorer 11: Das änderte sich am 17.8.2021 © tanuha2001/Shutterstock.com

Seit dem 17. August 2021 sollten Sie mit dem Internet Explorer nicht mehr auf Microsoft 365 zugreifen. Falls Sie also jetzt aus dem Urlaub zurückkommen und immer noch den IE verwenden, so ist damit der Zugriff auf die Microsoft-365-Apps und -Dienste entweder gar nicht mehr oder nur noch stark eingeschränkt möglich. Die konkreten Folgen variieren je nach App, Details lesen Sie hier. Microsoft leistet für diese Probleme jetzt keinen Support mehr.

Sie müssen also auf einen anderen Browser umsteigen, wenn Sie Microsoft 365 uneingeschränkt nutzen wollen. Innerhalb des Microsoft-Kosmos steht Ihnen Edge zur Verfügung, Sie können aber auch Mozilla Firefox oder Google Chrome oder Opera nutzen.

Allerdings scheint der Bruch nicht komplett zu sein, denn Microsoft schreibt in einem aktualisierten Blogpost, dass zwar der Support am 17.8.2021 eingestellt wurde und dass man im IE keine neuen Funktionen mehr für Office 365 erwarten dürfe. Doch gleichzeitig heißt es, dass das tägliche „Benutzungserlebnis“ im Lauf der Zeit immer schlechter werden würde, bis die Apps schließlich komplett abgetrennt werden. Bannereinblendungen würden die Benutzer darauf hinweisen. In der Outlook Web App könne man sich laut diesem Posting aber auch nach dem 17.8. noch im IE anmelden. Auch für SharePoint steht noch eine Funktion bereit.



Microsoft 365 Single und Family ersetzt Office 365 Personal und Home

Überblick: So endet die Geschichte des Internet Explorer 11

„Die Zukunft des Internet Explorers auf Windows 10 liegt in Microsoft Edge“. Mit diesem Satz begann der Blogeintrag von Microsoft, mit dem die Redmonder am 19. Mai 2021 das endgültige Ende des Internet Explorers (dessen aktuelle Version die „11.“ ist) bekanntgaben. Microsoft stellt demnach am 15. Juni 2022 zum letzten Mal Updates für seinen Browserveteranen auf Windows 10 20H2 oder jüngeren Windows-10-Versionen bereit. Also wie gehabt im Rahmen eines Patchdays, in diesem Fall eben am Patchday des Juni 2022. An diesem Tag endet dann also der Support für den Internet Explorer 11 auf den meisten Desktop-PCs mit Windows 10.

Allerdings stellte Microsoft bereits einige Zeit vor diesem Termin den Support für Microsoft 365 im Internet Explorer ein. Demnach unterstützt der Internet Explorer die Office-Lösung Microsoft 365 und die Microsoft-365-Dienste wie oben erwähnt nach dem 17. August 2021 nicht mehr. Das Ende für den Internet Explorer kommt aber keineswegs überraschend, Microsoft hat schon länger mitgeteilt, dass Anwender vom IE zu Edge oder zu einem anderen Browser wechseln sollen. Bereits am 30. November 2020 hatte Microsoft den Support für die Web-App von Teams im Internet Explorer eingestellt: "Aus für IE 11 und alten Edge: Das müssen Sie wissen" und "Internet Explorer: Schluss mit Microsoft Teams". Seit November 2020 können Sie zudem viele wichtige Webseiten nicht mehr mit dem IE öffnen: Internet Explorer öffnet Youtube, Twitter & Co. bald nicht mehr.

Alle Nutzer, die tatsächlich noch den Internet Explorer verwenden, sollten nun also auf Microsoft Edge (die neue Version mit Chromium-Engine) umsteigen. Das hört sich nach einer Kleinigkeit an, doch gerade im Unternehmens- und Behördenbereich wird mitunter sehr spezialisierte Software verwendet, die für einen bestimmten (alten) Browser optimiert ist und andere (neuere) Browser nicht unterstützt. Diese Anwendungen sollten nun also schleunigst für den Umstieg auf einen anderen, moderneren Browser vorbereitet werden. Im schlimmsten Fall kann das die Neuprogrammierung des betreffenden Programms bedeuten.

Letzter Ausweg: IE Mode

Allerdings hält Microsoft für Nutzer derartiger Programme einen Rettungsanker bereit: Den „IE Mode“ in Edge. Sie sollten also derart alte Anwendungen, die zwingend den Internet Explorer voraussetzen, in Edge mit dem „IE Mode“ starten können. Microsoft Edge ist also laut Microsoft nicht nur schneller und sicherer als der betagte Internet Explorer, sondern er ist auch abwärtskompatibel. Hier stellt Microsoft Informationen zum IE Mode bereit.

Weitere Details zur Einstellung des Internet Explorer lesen Sie in dieser FAQ.

Ausnahmen: Der Internet Explorer 11 auf Windows 8.1 sowie der Internet Explorer 11 für Windows 7 im Rahmen der Extended Security Updates (ESU) für Unternehmen und Behörden sind von der oben genannten Einstellung aber nicht betroffen. Außerdem unterstützt Microsoft den IE auch noch auf bestimmten speziellen Windows-10-Versionen, alle Details dazu lesen Sie hier.