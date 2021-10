Intels neue Alder-Lake-CPUs vorbestellbar - von 309 bis 699 Euro

Sebastian Schenzinger

Intel hat die neuen Alder Lake Prozessoren rund um den 12900K präsentiert. Hier können Sie die CPUs vorbestellen.

Vergrößern Am 4. November 2021 um 14 Uhr erscheint Intels 12. Core-Generation für den Desktop. © Intel

Intels hat die neuen Alder Lake Prozessoren offiziell vorgestellt - wir berichteten ausführlich (zum Artikel) . Gemäß dem Hersteller soll es sich beim Core i9-12900K um den schnellsten Gaming-Prozessor handeln, der es auch bei der Anwendungs-Performance mit AMDs Topmodell, dem Ryzen 9 5950X (zum Testbericht) , aufnehmen können soll. Die neuen CPUs und die passenden Mainboards sind ab dem 4. November im Handel verfügbar, allerdings zunächst nur die übertaktbaren K-Modelle und Mainboards mit dem Z690-Chipsatz. Unter Umständen deutet das auf ein eher überschaubares Kontingent zum Marktstart hin. Deshalb verraten wir Ihnen, wo Sie die CPUs jetzt schon vorbestellen können:

Hinweis: Da wir erst ab dem 4. November unsere Testergebnisse veröffentlichen dürfen und die CPUs dementsprechend nicht gegenüber dem restlichen Marktangebot einordnen können, sprechen wir explizit keine Kaufempfehlung aus, sondern verweisen nur auf die Vorbestellermöglichkeit.



Droht eine schlechte Verfügbarkeit?

Die Veröffentlichung der neuen Alder Lake Prozessoren erfolgt für Intel eher untypisch. So waren zum Release der Comet Lake CPUs der 10. Generation direkt alle 32 Modelle im Einzelhandel erhältlich. Auch die Veröffentlichung der Rocket Lake Prozessoren erfolgte in einem Schwung. Die 12. Core-i-Generation soll wiederum erst nach und nach auf den Markt kommen. So will Intel ab dem 4. November zunächst nur die übertaktbaren K-Prozessoren anbieten und auch nur den teuersten Chipsatz Z690. Die weiteren Chipsätze und Prozessoren dürften erst Anfang nächsten Jahres erhältlich sein, wir rechnen mit einer Vorstellung auf der CES.

Der Grund für diesen Schritt könnte mit der aktuellen Rohstoff- und der daraus resultierenden Chipknappheit zusammenhängen. Zwar ist Intel aufgrund einer eigenen Fertigung unabhängig von einem Auftragsfertiger wie TSMC oder Samsung, wenn es aber an Rohstoffen für die Herstellung von CPUs mangelt, bekommt auch Intel Probleme. Alternativ ist es möglich, dass die Ausbeute im Intel 7 Fertigungsverfahren - ehemals 10nm SuperFin (zum Artikel) - nicht optimal ist und es deshalb zu Problemen kommt. So oder so gehen wir davon aus, dass das derzeitige Kontingent einfach nicht groß genug ist, um das gesamte Line-Up auf einmal auf den Markt zu bringen.

Wir wissen nicht, wie viele CPUs und Chipsätze Intel tatsächlich hat fertigen können, aber es ist gut möglich, dass den neuen Alder Lake Prozessoren ein ähnliches Schicksal blüht wie dem Grafikkartenmarkt. Sollte das der Fall sein, dürften die neuen Prozessoren erst einmal nur schlecht erhältlich sein und die Preise durch die Decke gehen. Aus diesem Grund haben wir für Sie Händler herausgesucht, bei denen Sie die neuen Prozessoren und Mainboards jetzt schon vorbestellen können.