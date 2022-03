Intel zeigt erstmals Arc-Grafikkarte - so sieht sie aus

Panagiotis Kolokythas

Es gibt nun ein erstes Bild von Intel, in dem die neue Arc-Grafikkarte zu bewundern ist. Bis zur Verfügbarkeit dauert es noch.

Vergrößern So sehen die Intel-Arc-Grafikkarten für Desktop-PCs aus © Intel

Intels erste diskrete GPUs "Arc Graphics" starten zunächst nur für Laptops. Diese hat Intel am 30. März offiziell vorgestellt. Ab Sommer 2022 folgen dann die ersten Desktop-Grafikkarten mit Arc-GPUs. Damit erhalten Nvidia und AMD eine mächtige Konkurrenz und entsprechend werden die Arc-GPUs auch mit großer Spannung erwartet.

In einem Live-Stream am Mittwochnachmittag enthüllt Intel jetzt zunächst einmal nur die Arc-GPUs für Laptops (Arc Mobile) und die Xe-HPG-Grafikarchitektur.

Am Ende der Präsentation gab es – Apple lässt grüßen – aber auch noch einen "One more thing"-Moment: Zum Abschluss der Präsentation zeigte Intel nämlich zum ersten Mal, wie das Design der Arc-Grafikkarten für Desktop-PCs aussehen wird. In dem folgenden Intel-Video ist dies ab der Zeitmarke "18:00" zu sehen:

Es ist das erste Mal, dass Intel das konkrete Design seiner Arc-Grafikkarten der Öffentlichkeit gezeigt hat. Bisher gab es nur inoffizielle Renderings. Jetzt wissen wir: Das Design der Arc-Desktopgrafikkarten fällt vor allem im Vergleich zu RTX-Grafikkarten von Nvidia optisch eher schlicht aus. Zu sehen ist, dass die Arc-Grafikkarten mit einer Standard-Dual-Axial-Lüfterkühlung und zwei Steckplätzen ausgestattet sind.

Mehr zu den Arc-GPUs lesen Sie hier:

