Intel bucht 3-Nanometer-Fertigung bei TSMC

Michael Söldner

Intel soll als erstes Unternehmen weltweit große Kapazitäten für die 3-Nanometer-Fertigung bei TSMC gebucht haben.

Vergrößern Intel soll bei Auftragsfertiger TSMC große Kontingente an 3-Nanometer-Chips gebucht haben. © intel.com

Bislang galt TSMC als bevorzugter Partner für die Fertigung von Apple-Chips, AMD-Grafikkarten und AMD-Prozessoren. Nun hat offenbar auch Intel große Kontingente beim Auftragsfertiger gebucht. Konkret gehe es dabei um die Fertigung im 3-Nanometer-Verfahren, an der TSMC gerade arbeitet. Die Kapazitäten wolle Intel dabei auf eine GPU sowie drei Server-Prozessoren verteilen. Ein Bericht von UDN legt nahe, dass TSMC schon im zweiten Quartal 2022 mit der Produktion von Intel-Chips in der Fabrik 18b beginnen will. Die Auslieferung dieser neuen Chips sei dann für den Mai 2022 geplant, in großen Stückzahlen sollen die Chips allerdings erst ab Juli vom Band laufen.

Um welche Produkte von Intel es sich dabei konkret handelt, bleibt unklar. Von der unbekannten GPU sowie den drei Server-Prozessoren habe Intel allerdings große Stückzahlen geordert. Entsprechend wolle TSMC den Ausbau der 3-Nanometer-Fertigung schneller als geplant vorantreiben. Inwieweit dies bei der Konkurrenz zu Problemen führen könnte, ist noch offen. Auch Apple soll für den A16 Bionic, der in kommenden iOS-Geräten zum Einsatz kommen soll, den 3-Nanometer-Prozess im Auge haben. Bei zu geringen Kapazitäten müsste Apple noch einmal auf das 5-Nanometer-Verfahren zurückgreifen. Denn auch der Auftragsfertiger Samsung soll bis zum Jahr 2024 keine weiteren Kontingente für eine Fertigung im 3-Nanometer-Verfahren mehr anbieten können. AMD ist ebenfalls auf die Fertigung bei TSMC angewiesen. Würde Intel die 3-Nanometer-Produktion für sich beanspruchen, so könnte der aktuelle Vorteil der AMD-Chips gegenüber den Intel-Prozessoren möglicherweise schnell aufgebraucht sein.

