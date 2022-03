Intel baut große Chip-Fabrik in Magdeburg

Hans-Christian Dirscherl

Magdeburg hat das Rennen um den Standort für eine große Chip-Fabrik von Intel gewonnen.

Vergrößern Bericht: Intel baut große Chip-Fabrik in Deutschland. © Intel

Nach Tesla baut auch Intel in den neuen Bundesländern eine riesige Fabrik: in Magdeburg. Ein Triumph für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Vorausgegangen waren Wochen und Monaten intensiver Gespräche zwischen Intel, der Europäischen Kommission sowie Vertretern europäischer Nationalstaaten, wie der Branchenverband Silicon Saxony e. V. mitteilt.

Silicon Saxony e. V. kommentiert Intel Entscheidung enthusiastisch:

"Das ist ein grandioser Gewinn für Europas führenden Hightech-Cluster Silicon Saxony sowie alle Mitglieder unseres Branchenverbandes. Im Städtedreieck Magdeburg, Erfurt/Jena und Dresden produzieren GlobalFoundries, Infineon, Bosch, X-Fab, Siltronic, ZEISS, Jenoptik und demnächst Intel. Die Akteure ergänzen sich in ihren Fähigkeiten und Kompetenzen. Dies festigt substanziell den technologischen Führungsanspruch von Silicon Saxony in Europa, aber auch im internationalen Wettbewerb. Über das Investment von Intel werden die Unternehmen der Region ‚Silicon Saxony‘ noch stärker zusammenwachsen. Vor allem die Mittelständler, die als Zulieferer, direkt vor ihrer Haustür, Intel beim Aufbau der Produktion unterstützen werden, sind die großen Gewinner. Zusätzlich eröffnet unser Mitglied Intel neue Perspektiven für eine Zusammenarbeit im Bereich Forschung und Entwicklung. Auch hinsichtlich internationaler Fachkräfte wird die Region Silicon Saxony profitieren und weiter wachsen."

Gerücht sickerte bereits im Februar durch

Der Mitteldeutsche Rundfunk MDR hatte bereits im Februar gemeldet , dass Intel seine für Europa geplante neue Chipfabrik „Mega-Fab“ in Deutschland bauen will. Und zwar in Magdeburg. Die Hauptstadt des Landes Sachsen-Anhalt setzt sich gegen die innerdeutschen Bewerber aus Dresden und Penzing durch. Besonders Dresden, wo es bereits die Chipfertigung anderer Unternehmen gibt, galt als ernster Konkurrent für Magdeburg. Magdeburg hatte aber auch Konkurrenten außerhalb von Deutschland. So hatten sich auch Städte aus Frankreich und Italien um die Ansiedlung von Intels Chip-Fabrik bemüht.

Seine Entscheidung gab Intel aber erst heute am 15. März 2022 bekannt. Sachsen-Anhalt warb für den Standort Magdeburg unter anderem mit den Argumenten, dass es dort „attraktive Gewerbegebiete“ und eine Hochschule geben würde, die neue IT-Nachwuchskräfte ausbilden würde; beispielsweise hier . Laut MDR sollen in der neuen Fabrik über 1000 Arbeitsplätze entstehen. Außerdem ist davon die Rede, dass Intel einen zweistelligen Milliardenbetrag investieren wolle.

Die EU wird im Rahmen des "EU Chips Act" die Ansiedlung der Fabrik fördern. Denn die EU will Europa unabhängiger von Chiplieferung aus außereuropäischen Ländern, insbesondere aus Asien, machen. Diese Abhängigkeit zeigt gerade jetzt bei den Lieferengpässen mit Chips aus Asien ihre negativen Folgen.

Intels Fabrik wird die zweite spektakuläre Neuansiedlung in den neuen Bundesländern in jüngster Zeit. Tesla hatte 2021 in Brandenburg in Rekordzeit eine Fabrik hochgezogen, die bald Fahrzeuge ausliefern wird.