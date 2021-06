Intel Xe: Neue Benchmarks zu den Intel-Grafikkarten

Michael Söldner

Durch die Benchmark-Ergebnisse zweier neuer DG2-GPUs von Intel lassen sich Rückschlüsse auf die Performance ziehen.

Vergrößern Noch hält sich Intel mit Details zu seinen dedizierten Grafikkarten zurück. © intel.com

Mit seinen dedizierten Grafikkarten Xe-HPG DG2 will Intel schon bald in Konkurrenz zu AMD und Nvidia treten. Bislang ist die Xe-Grafik nur als integrierte Grafikeinheit in ausgewählten Intel-Prozessoren zu finden. Die eigenen Grafikkarten sollen hingegen über deutlich mehr Performance verfügen. Darauf deuten auch Benchmarks zweier DG2-Grafikkarten (High-Performance Gaming Discrete Grapics 2) hin. Der Hardware-Leaker Apsiak @Tum_Apsiak hat die Ergebnisse dieser Benchmarks via Twitter veröffentlicht. Dabei finden sich zwei Grafikkarten von Intel mit deutlich unterschiedlicher Leistung: Während die eine Xe-Grafikkarte über 448 Execution Units (EUs) und damit 3.584 Kerne verfügt, muss das kleinere Modell mit 128 EUs und 1.024 Kernen auskommen.

Zwar nennt der Benchmark keine konkreten Ergebnisse eines Programms. Dafür wird die Leistung ins Verhältnis zu anderen Karten gesetzt: Setzt man die Radeon RX 6700 XT mit 100 Prozent an, so kommt Nvidias RTX 3070 auf 97 Prozent dieser Leistung, die Xe-Grafikkarte mit 448 EUs reiht sich bei einem Takt von 1,8 GHz bei 92 Prozent der Leistung der RX 6700 XT ein. Bei der Xe-Grafikkarte mit 128 EUs wird hingegen nur die betagte GTX 1650 von Nvidia als Vergleich herangezogen. Diese kommt auf 88 Prozent der Leistung von Intels kleiner Grafikkarte. Fraglich bleibt allerdings, warum der Benchmark die RX 6700 XT als leistungstärker als die RTX 3070 einstuft. Normalerweise arbeitet die RX 6700 XT in vielen Disziplinen etwas langsamer als die RTX 3070 von Nvidia. Eventuell hat Intel auch noch ein Modell mit 512 EUs und entsprechend 4.096 Kernen in Planung, welches auch eine RTX 3070 oder RTX 3070 Ti überflügeln könnte. Mit einer offiziellen Enthüllung der neuen DG2-Grafikkarten von Intel wird erst gegen Ende 2021 gerechnet. Auch zu den Preisen liegen noch keine Informationen vor.

