Intel Xe-HPG DG2: Erste Spezifikationen und Benchmark-Ergebnisse

Michael Söldner

In der Datenbank von Geekbench sind erste Spezifikationen und OpenCL-Benchmarks zur Intel-Grafikkarte aufgetaucht.

Vergrößern Noch hält sich Intel mit seiner Gamer-Grafikkarte DG2 relativ bedeckt. © intel.com

Intel arbeitet schon lange an eigenständigen Grafikkarten, in Prozessoren integriert der Hersteller seine eigene GPU schon seit mehreren Jahren. Nun ist eine der für Spieler gedachten Grafikkarten in der Datenbank von Geekbench aufgetaucht. Dabei handelt es sich offenbar um ein sehr frühes Testmuster der Xe-HPG DG2 (Xe High Performance Gaming Discrete Graphics 2). Laut Eintrag wird die Karte als „Intel Gen12 Desktop Graphics Controller“ geführt und verfügt über 512 Compute Units, Intel nennt diese allerdings Execution Units (EUs). Jede Recheneinheit kann auf 8 Shader-Einheiten zurückgreifen. Somit kommt die Intel-Grafikkarte auf 4.096 Shader- bzw. Rechenkerne. Zum Vergleich: Eine RTX 3090 von Nvidia kann auf 10.496 Shader bauen, eine RX 6900 XT von AMD kommt auf 5.120 Shader.

Allein die Anzahl der Rechenkerne kann die Leistung aber nicht widerspiegeln. Denn auch die beiden oben genannten Grafikkarten von Nvidia und AMD liegen trotz unterschiedlicher Anzahl an Kernen in der Realität ungefähr auf dem gleichen Leistungsniveau. Intels Xe-HPG DG2 soll laut Geekbench auf 12,6 GB Videospeicher zurückgreifen können. Dabei dürfte es sich um schnellen GDDR6-Speicher handelt. Die maximale Taktrate der GPU soll bei 1,8 GHz liegen. Auch erste Benchmark-Ergebnisse der Karte lassen sich schon finden. Demnach kommt die Xe-DG2 im OpenCL-Score auf 7.943 Punkte. Damit läge sie auf dem Niveau einer uralten Geforce GTX 560, die auf 7.981 Punkte kommt. Die Konkurrenz in Form der RTX 3090 oder RX 6900 XT erreicht mit OpenCL satte 205.553 bzw. 164.218 Punkte. Ob der niedrige Score allein auf noch nicht ausgereifte Treiber zurückzuführen ist, bleibt fraglich. Damit bleibt auch weiter offen, ob Intel tatsächlich in naher Zukunft eine Grafikkarte anbieten kann, die mit AMD und Nvidia auf Augenhöhe liegt.

