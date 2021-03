Intel: Tiger Lake mit 6 und 8 Kernen geplant

Michael Söldner

Intel will die CPUs der Tiger Lake-H-Serie um leistungsstarke Modelle mit sechs und acht Kernen erweitern.

Vergrößern Intel plant leistungsstarke Mobil-Prozessoren mit bis zu 65 Watt TDP. © wikipedia.org

Bislang bietet Intel nur Vierkern-Prozessoren für mobile Geräte aus der Tiger Lake-Reihe an. Diese dürfen maximal 35 Watt verbrauchen und sind entsprechend in der Leistung begrenzt. Doch schon im zweiten Quartal 2021 sollen Sechs- und Achtkerner folgen , die bis zu 65 Watt verbrauchen dürfen. Der Laptop-Hersteller DT Research hat mit internen Dokumenten einen Teil dieser CPUs geleakt. Auch auf Twitter verriet der bekannte Insider @OneRaichu , auf welche Prozessoren man sich in den nächsten Monaten einstellen kann.

Das Flaggschiff der Tiger Lake-H-Reihe ist der Core i9-11980HK mit acht Kernen und 16 Threads. Der Prozessor darf über 45 Watt aus dem Akku des Mobilgeräts ziehen und taktet im Basistakt mit 2,6 GHz. Im Turbo-Modus auf einem Kern steigt der Takt auf 5,0 GHz an, auf allen Kernen sind maximal 4,5 GHz möglich. Zusätzlich soll es für den schnellsten Prozessor der Reihe auch einen Power-Modus geben, der eine TDP von bis zu 65 Watt vorsieht und damit verbunden einen erhöhten Basistakt von 3,1 GHz. Der zweite Achtkerner namens Core i9-11900H taktet mit 2,5 GHz (Basistakt), 4,9 GHz (Turbo auf einem Kern) und 4,4 GHz (Turbo auf allen Kernen) etwas niedriger. Mit dem Core i7-11800H erwartet Nutzer eine CPU mit acht Kernen, 2,4 GHz Basis-Takt, 4,2 GHz Turbo auf allen Kernen und maximal 4,5 GHz Turbo auf einem Kern. Danach folgen noch zwei Sechskerner namens Core i5-11400H und Core i5-11260H, die etwas niedriger taktet und maximal 45 Watt verbrauchen dürfen. Die offizielle Vorstellung der neuen Tiger Lake-H-Prozessoren wird in den nächsten ein bis zwei Monaten erwartet. Bei den Notebook-Herstellern sind die Chips wohl schon im Einsatz, erste Geräte dürften in Kürze vorgestellt werden.

