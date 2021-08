Intel Raptor Lake S: Leak soll alle Modelle zeigen

Michael Söldner

Ein Youtuber will die gesamte Modellpalette von Intels kommender Prozessorgeneration Raptor Lake S kennen.

Vergrößern Intel soll mit Raptor Lake S Prozessoren mit bis zu 24 Kernen planen. © wikipedia.org

Aus einem Dokument im Besitz des Youtubers AdoredTV soll sich die gesamte geplante Produktpalette von Intels neuer CPU-Generation Raptor Lake S ableiten lassen. Der Nachfolger von Alder Lake soll demnach in drei Premium-Versionen mit 125 Watt TDP erscheinen. Dazu kommen noch mehrere Mainstream- und Low-Power-Modelle. Dem Spitzenmodell Core i9-13900K will Intel dem Leak zufolge 24 Kerne und 32 Threads spendieren. Die Zahl ergibt sich aus der Konfiguration aus 8 schnellen Kernen und 16 Effizienzkernen. Die integrierte Grafikeinheit soll über 32 Ausführungseinheiten verfügen, dazu kommen 36 MB L3-Cache. Das nächstkleinere Modell, der 13700K, soll mit 16 Kernen, 24 Threads (8+8 Kerne) sowie 30 MB Cache und 32 Ausführungseinheiten daherkommen. Der 13600L hingegen habe 14 Kerne und 20 Threads (6+8 Kerne), 24 MB Cache und 32 Ausführungseinheiten.

Trotz dieser Kern-Monster will Intel mit Raptor Lake S auch noch Zweikern-Prozessoren anbieten, die wohl als Pentiums in den Handel kommen. Hier stehen voraussichtlich nur 16 Ausführungseinheiten für die Grafik zur Verfügung. Die Chips seien primär für Tablets gedacht. Im Vergleich zur Alder Lake S soll Raptor Lake S mehr Rechenleistung bieten. Dafür sollen größere L2-Caches, höhere Turbowerte von bis zu 5,5 GHz sowie ein Speicherinterface für DDR5-5600 RAM verantwortlich sein. Sollte sich der Leak bestätigen, so kann dies als Beleg dafür gewertet werden, dass Intel am schon für Alder Lake geplanten Hybrid-Design aus schnellen Core-Kernen und stromsparenden Atom-Kernen festhalten will. Auch AMD plant voraussichtlich Hybrid-Prozessoren, will allerdings erst mit der Zen-5-Generation mit diesem Design starten.

Intel Alder Lake: Taktraten und Kern-Konfiguration