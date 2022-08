Intel Gamer Days: Bei Asus-Gaming-Laptops bis zu 250 Euro sparen

René Resch

Passend zur Gamescom-Messe startet Intel seine bekannten Gamer Days und auch Media Markt feiert mit tollen Angeboten mit.

Anzeige Vergrößern Intel Gamer Days: Bei Asus-Gaming-Notebooks bis zu 250 Euro sparen © Media Markt / Asus

Passend zur kommenden Gamescom laufen bei Media Markt noch bis zum 5. September 2022 die "Intel Gamer Days" mit tollen Deals zu Intel-Produkten wie etwa Notebooks und mehr. Darunter finden sich auch die starken Gaming-Laptops des Herstellers Asus aus der beliebten TUF-Serie.

Gaming-Notebooks von Asus – Top-Performance dank Intel-Prozessoren

Natürlich geht es in diesem Artikel um Gaming-Laptops von Asus, die die leistungsfähigen Intel-Core-Prozessoren mit an Bord haben. Die Geräte eignen sich dank ihrer recht kompakten und leichten Bauweise neben dem Gaming aber auch wunderbar für den Einsatz im Alltag, Job und Co.

Im Folgenden stellen wir Ihnen einige der Gaming-Notebooks der TUF-Dash- & TUF-Gaming-Serien von Asus mit Intel-Core-CPUs vor. Das Beste: die Geräte sind aktuell teils deutlich reduziert – bei dem ersten Deal-Laptop, das wir Ihnen vorstellen, sparen Sie bei Media Markt etwa 250 Euro gegenüber der UVP.

Asus TUF Dash F15

Das Asus TUF Dash F15 mit Intel Core-i7-Prozessor und Nvidia RTX-Grafikkarte verspricht Leistung pur und das zum Top-Preis. Das Gaming-Notebook erhalten Sie bei Media Markt aktuell für 1449 statt 1599 Euro.

Asus TUF Dash F15 (FX516PR-HN064T) © Asus Asus TUF Dash F15 (FX516PR-HN064T), Gaming-Notebook mit 15,6-Zoll-Display, FHD, 144 Hz, Intel Core-i7-Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Nvidia Geforce RTX 3070, Grau. Deal-Preis: 1449 statt 1699 Euro bei Media Markt

Das Gaming-Notebook bietet ein 15,6-Zoll-IPS-Display mit Full-HD-Auflösung und 144 Hertz, den starken Intel Core-i7-11370H-Prozessor mit 4 Kernen, 8 Threads und einer maximalen Taktfrequenz von 4,8 GHz. Weiterhin bietet das Gerät 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher, 512 GB SSD-Speicherplatz und mit der Nvidia-Grafikkarte Geforce RTX 3070 sind in Sachen Grafikbeschleunigung kaum Grenzen gesetzt. Der große Akku bietet bis zu 16 Stunden Batterielaufzeit und dabei bekommt das Notebook trotzdem nur rund 2 kg auf die Waage.

Asus TUF Gaming A17 & F15

Etwas günstiger als der erste Deal, aber dennoch leistungsstark: das Asus TUF Gaming A17 Gaming-Notebook mit Intel Core-i5-Prozessor ist ein guter Allrounder. Aktuell erhalten Sie das Modell bei Media Markt für 1079 statt 1199 Euro.

Das Notebook bietet ein klares 17,3-Zoll-IPS-Display mit Full-HD-Auflösung, ebenfalls 144 Hertz, einen leistungsfähigen Intel Core-i5-11400H-Prozessor mit 6 Kernen, 12 Threads und einer maximalen Taktfrequenz von 4,5 GHz. Daneben stecken in dem Gaming-Notebook 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher, 512 GB SSD-Speicherplatz und eine Nvidia Geforce RTX 3050. Der Akku bietet eine Laufzeit von rund 8 Stunden und trotzdem und wiegt etwa 2,6 kg.

Asus TUF Gaming A17 (FX706HC-HX007W) © Asus Asus TUF Gaming A17 (FX706HC-HX007W), Notebook mit 17,3-Zoll-Display, FHD, 144 Hz, Intel Core-i5-Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Nvidia Geforce RTX 3050, Grau. Deal-Preis: 1079 statt 1199 Euro bei Media Markt

Wenn es doch etwas kompakter sein soll, reicht unter Umständen auch das Asus TUF Gaming F15. Dieses bietet gewissermaßen identische Spezifikationen, jedoch misst das Display bei diesem Modell 15,6 Zoll und statt 16 sind hier lediglich 8 GB Arbeitsspeicher verbaut. Auch das Asus TUF Gaming F15 erhalten Sie aktuell deutlich günstiger: für 919 statt 1099 Euro .