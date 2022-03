Intel Core i9-12900KS soll am 5. April für 799 US-Dollar erscheinen

Michael Söldner

Mit dem Core i9-12900KS erscheint Anfang April Intels neue High-End-CPU mit bis zu 5,5 GHz Takt.

Vergrößern Der Core i9-12900KS soll 800 US-Dollar kosten und am 5. April erscheinen. © wikipedia.org

Intel will mit dem Core i9-12900KS in Kürze eine CPU anbieten, die noch einmal deutlich schneller arbeitet als der ohnehin schon schnelle Prozessor Core i9-12900K. Weiterhin setzt Intel auf acht Performance- und acht Effizienz-Kerne. Daraus ergeben sich 24 Threads, da die E-Kerne nur einen Thread gleichzeitig abarbeiten können. Der Takt der P-Kerne steigt von maximal 5,2 GHz auf 5,5 GHz an. Erstmals präsentieren möchte Intel die CPU wohl am 5. April im Rahmen des Intel Talking Tech Podcasts.

Konkurrenz für Ryzen 7 5800X3D

Eigentlich wurde der Verkaufsstart des Core i9-12900KS bereits für den Dezember 2021 erwartet. Die CPU wird als direkte Antwort auf AMDs Ryzen 7 5800X3D verstanden. Diesem stellt AMD eine im Vergleich zum Ryzen 5900X eine um 15 Prozent höhere Gaming-Performance in Aussicht. Möglich wird dies durch einen gestapelten 3D V-Cache. Der Core i9-12900KS verfügt zwar nicht über einen solch großen Cache, dürfte den Ryzen 7 5800X3D durch die höheren Taktraten dennoch stark unter Druck setzen.

Preiswertere Alternativen

Im Gegenzug werden jedoch hohe Preis erwartet. Newegg hat bereits mit dem Verkauf der CPU begonnen und damit die offizielle Preisempfehlung von 799 US-Dollar vorweggenommen. Der Ryzen 7 5800X3D ist mit einem vermuteten Preis von 449 US-Dollar deutlich günstiger. Auch das K-Modell des Core i9-12900 ist mit 589 US-Dollar noch deutlich günstiger als das neue Intel-Flaggschiff. Wer auf eine integrierte Grafikeinheit verzichten kann, der ist mit dem Core i9-12900KF gut beraten, dieser kostet 564 US-Dollar. Auf dem Preisniveau des kommenden Ryzen 7 5800X3D liegt hingegen der Core i9-12900 für 489 US-Dollar.



Geekbench: Ryzen 7 5800X3D gegen Ryzen 7 5800X