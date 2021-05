Intel-CPU: Alder Lake S erst im November

Michael Söldner

Intel will einem Bericht zufolge seine neuen Prozessoren Alder Lake S im November in den Handel bringen.

Vergrößern Mit Alder Lake S will Intel gleich mehrere Neuerungen einführen. © wikipedia.org

Mit Alder Lake S will Intel wohl noch in diesem Jahr eine neue Generation von Desktop-Prozessoren in den Handel bringen. Bislang stand noch kein Termin für die neuen CPUs fest. Einem Bericht von wccftech zufolge will Intel die Prozessoren im November 2021 veröffentlichen. Gleichzeitig soll der Artikel die bislang nur vermuteten Features der neuen Prozessor-Generation bestätigen. Diese fallen im Vergleich zu früheren Generationswechseln bei Intel relativ umfangreich aus: Bei Alder Lake S handelt es sich demnach um einen Hybrid-Prozessor mit bis zu 8 großen Kernen samt Hyper Threading sowie bis zu 8 kleinen Atom-Kernen, die ohne Hyper Threading auskommen müssen. Dazu kommt der neue Prozessor-Sockel LGA1700 – es steht also auch ein Mainboard-Kauf an. Durch das Big-Little-Konzept kommen die neuen CPUs auf ungewöhnliche Spezifikationen wie 20 Threads.

Intel stellt es Käufern frei, welche Art Arbeitsspeicher sie verwenden: Neben DDR4 wird auch DDR5 unterstützt. Dazu werden wohl zwei Controller verbaut werden müssen. Außerdem unterstützt Alder Lake S PCI Express 5.0. Damit lassen sich SSDs und Grafikkarten schneller anbinden, auch wenn sich die Vorteile bislang noch in Grenzen halten. Durch den Wechsel auf den neuen Sockel müssen Käufer auch einen neuen CPU-Kühler anschaffen. Die alten Kühler passen schlicht nicht mehr. Dafür könnte die Mischung aus kleinen und großen Kernen Intel endlich die Möglichkeit geben, bei der Effizienz zur Konkurrenz aufzuschließen. Dafür müssten Entwickler aber noch viel Arbeit investieren, um die Vorteile auch auszunutzen. Auch Microsoft muss seinen Windows-10-Scheduler entsprechend anpassen, um die unterschiedlichen Kerne optimal anzusteuern.

Alder Lake-S: Big-Little-Konzept mit bis zu 16 Kernen