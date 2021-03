Intel: 19 Versionen der neuen Mobil-Prozessoren

Michael Söldner

Mit Alder Lake plant Intel 19 Versionen seiner Mobilprozessoren. Diese verbrauchen zwischen 5 und 55 Watt.

Vergrößern Mit Alder Lake will Intel ganze 19 Mobil-Prozessoren zur Verfügung stellen. © wikipedia.org

Mit Rocket Lake hat Intel sein Angebot an Desktop-Prozessoren aufgestockt. Doch auch im Notebook-Sektor will Intel noch in diesem Jahr mit Alder Lake eine ganze Reihe von neuen CPUs für Mobilgeräte zur Verfügung stellen. Der Twitter-Nutzer HXL hat eine Folie veröffentlicht, die aus einer Präsentation des Herstellers stammen soll. Darauf sind ganze 19 Versionen von Alder Lake zu sehen, die sich an ganz unterschiedlichen Anwendungsszenarien orientieren. So sollen die Chips nicht nur in schlanken und ultraleichten Geräten Anwendung finden, sondern auch in Allroud-Geräten und Gaming-Notebooks. Die Alder Lake-Architektur scheint damit direkt darauf ausgelegt zu sein, möglichst variabel zu skalieren.

Ganz unten steht dabei offenbar die Kategorie M5, die für Tablets gedacht ist und mit besonders wenig Strom auskommen soll. In den Geräten kommen demnach ein schneller CPU-Kern sowie vier langsamere Kerne zum Einsatz, die von einer unterschiedlich abgespeckten Xe-Grafikeinheit unterstützt werden. Der Stromverbrauch wird von Intel mit 5 bis 7 Watt angegeben. Etwas schneller sind die U9-Modelle von Alder Lake, die zwischen 9 und 15 Watt verbrauchen dürfen. Sie sind für ultraschlanke Notebooks gedacht und verfügen über zwei schnelle CPU-Kerne, die von vier bis acht langsameren Kernen unterstützt werden. Dazu kommt ebenfalls eine Xe-Grafikeinheit mit 80 bis 96 Rechenwerken.

Eine Stufe darüber finden sich die Geräte der Kategorie U15, die bis zu 20 Watt verbrauchen dürfen und aus zwei schnellen und vier bis acht langsamen Kernen bestehen. Die Kategorie U28 sieht Prozessoren mit 20 bis 28 Watt vor, die aus vier bis sechs schnellen Kernen und acht langsamen Kernen bestehen. Deutlich mehr Strom verbrauchen dürfen die Prozessoren der Kategorie H45. Bei einem Verbrauch zwischen 35 und 45 Watt sind hier Chips mit vier bis sechs schnellen Kernen und acht langsamen Kernen gelistet. Am schnellsten ist die Kategorie H55, die zwischen 45 und 55 Watt verbrauchen darf und acht schnelle sowie acht langsamere Kerne beinhaltet.

