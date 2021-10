Instagram erhält Anti-Panik-Funktion, falls Dienst mal wieder streikt

Panagiotis Kolokythas

Sollte Instagram künftig technische Probleme haben, dann werden die Nutzer schneller informiert. Das ändert sich.

Vergrößern Instagram will Nutzer schneller über Ausfälle informieren © Nopparat Khokthong/Shutterstock.com

Passionierte Instagram-Fans mussten in der vergangenen Woche ganz, ganz stark sein. Für längere Zeit gab es bei Instagram und anderen Facebook-Diensten inklusive Whatsapp einen weltweiten Ausfall ( wir berichteten ), der die Nutzer teils in Panik versetzte. Stimmt mit meinem Handy etwas nicht? Mit meiner Internet-Verbindung? Mit meinen Konto? Die Aufregung auf Twitter war groß, ehe Facebook dann Stunden später eine Begründung für den Ausfall lieferte.

Zumindest Instagram will hierfür eine Lösung anbieten, die in den USA bereits getestet wird. Wie Instagram in einem Blog-Beitrag mitteilt, sollen die Nutzer künftig über technische Schwierigkeiten und Server-Ausfälle direkt in der Instagram-App gewarnt werden. "Dieser Mangel an Klarheit kann frustrierend sein. Deshalb möchten wir, dass es einfacher ist zu verstehen, was vor sich geht, direkt von uns", erklärt Instagram.

Vergrößern So weist Instagram die Nutzer auf einen Ausfall hin - vorerst nur in den USA im Rahmen eines Tests © Instagram

Konkret sollen die Nutzer im Aktivitäts-Feed über Ausfälle und technische Probleme informiert werden, kurze Zeit nach ihrem Auftreten. Nach Behebung der Probleme soll im Aktivitäts-Feed dann auch eine entsprechende Entwarnung gegeben werden. Instagram betont, dass diese Warnungen nicht bei jedem - womöglich kleineren - Ausfall an die Nutzer gesendet werden sollen. Vielmehr nur dann, wenn es zu einem Ausfall komme, bei dem Instagram bemerke, dass die "Leute verwirrt" seien und "nach Antworten suchen".

Die Tests der neuen Funktion in den USA sollen laut Angaben von Instagram mehrere Monate andauern. Sollten die Tests erfolgreich verlaufen, wird die Funktion dann nach und nach an alle anderen Nutzer ausgeliefert.

