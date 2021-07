Instagram: Konten junger Nutzer werden "privat"

Michael Söldner

Mit neuen Regeln für Werbetreibende und standardmäßig privaten Konten sollen junge Menschen besser geschützt werden.

Instagram verspricht einen besseren Schutz junger Nutzer.

Facebook will das soziale Netzwerk Instagram künftig für jüngere Menschen sicherer machen. Ab sofort sollen neu angelegte Konten von Nutzern unter 16 Jahren automatisch als „privat“ deklariert werden. Dadurch können verfasste Inhalte nur von vorher freigegebenen Personen angeschaut werden. Diese müssen eine Anfrage schicken und sich dadurch als Abonnenten freischalten lassen. Diese Grundeinstellung lasse sich zwar später wieder ändern, Facebook will jüngere Nutzer mit einem privaten Konto dennoch per Benachrichtigung dazu auffordern, auf ein privates Konto zu wechseln. Vorstöße dazu, Konten junger Nutzer automatisch als „privat“ anzulegen, gab es schon lange bei Instagram. Bereits im März wurden jungen Nutzern beim Anlegen eines neuen Accounts die Vorzüge eines privaten Kontos nahegelegt. Nun werden diese neu angelegten Konten direkt als privates Konto erstellt.

Die Betreiber wollen aber noch weiter gehen: Dazu wurden die Regeln für Werbetreibende geändert, die Nutzer unter 18 Jahren erreichen wollen. Bislang konnte jeder Nutzer aufgrund seiner Interessen und Aktivitäten direkt adressiert werden. Diese Daten sammelte Facebook auch über die eigenen Dienste hinaus, beispielsweise durch von Nutzern besuchte Webseiten. Künftig sollen Werbetreibende Nutzer unter 18 Jahren nur noch anhand ihres Alters, Geschlechts und ihres Orts auswählen können. Diese Regel gelte sowohl für Instagram als auch für Facebook und den Messenger. Nutzer, die bereits durch „potenziell verdächtiges Verhalten“ gegenüber Minderjährigen aufgefallen sind und beispielsweise schon einmal gemeldet wurden, sollen künftig virtuell von dieser Zielgruppe separiert werden. Ihnen werden entsprechend keine Konten minderjähriger Nutzer mehr in den Reels oder Vorschlägen angezeigt. Auch die Kommentare dieser Nutzer würden ausgeblendet.

Instagram für Kinder in der Entwicklung