Instagram: Gelöschte Beiträge wieder herstellen

Denise Bergert

Mit der "Recently Deleted"-Übersicht bei Instagram können Nutzer gelöschte Beiträge wieder zurückbringen.

Vergrößern Gelöschte Beiträge können innerhalb von 30 Tagen wieder hergestellt werden. © Instagram

Instagram will seinen Nutzern mehr Kontrolle über gelöschte Inhalte geben und den Schaden begrenzen, den Hacker bei einem gestohlenen Account anrichten können. Dafür startet das soziale Netzwerk ein neues Feature mit dem Namen " Recently Deleted " ("kürzlich gelöscht"). In dieser neuen Übersicht werden alle Beiträge, Fotos, Videos, Stories und IGTV-Videos abgelegt, bei denen der Nutzer auf "löschen" geklickt hat - ähnlich wie der "Papierkorb" in Windows. Stories die nicht archiviert wurden, verbleiben 24 Stunden in diesem Ordner, alle anderen Inhalte werden hier 30 Tage lang gespeichert, bevor sie endgültig gelöscht werden.

Vor Ablauf dieser 30-Tage-Frist können sämtliche gelöschten Beiträge wieder hergestellt werden. Beiträge, die im "Recently Deleted"-Ordner gelöscht werden, verschwinden endgültig. Zur neuen Übersicht gelangen Nutzer über den Menüpunkt "Einstellungen" und das Untermenü "Account". Mit der neuen Funktion will Instagram Nutzern nicht nur die Möglichkeit geben, aus einer Laune heraus gelöschte Inhalte zurück zu bringen, sondern ihnen auch besseren Schutz vor Hackern geben. Wird ein Instagram-Account von einem Hacker übernommen, kann er beliebig viele Inhalte löschen. Über "Recently Deleted" hätten Nutzer Gelegenheit, diese gelöschten Beiträge zu retten. Für besseren Schutz soll nun außerdem eine zusätzliche Verifizierung sorgen. Nutzer müssen bestätigen, dass sie der rechtmäßige Account-Besitzer sind, bevor sie Inhalte endgültig löschen oder über "Recently Deleted" wieder herstellen können.

Aktuellen Gerüchten zufolge plant Instagram außerdem eine neue Story-Ansicht , die sich stärker an Reels und Tiktok orientiert. Hier sollen Nutzer nicht mehr nur horizontal, sondern auch vertikal durch die Storie-Beiträge navigieren können. Eine offizielle Ankündigung seitens Instagram steht allerdings noch aus.