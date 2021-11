Instagram: Erste Euro-Preise für Bezahl-Abos aufgetaucht

Hans-Christian Dirscherl

Instagram testet Bezahlabonnements, mit denen Sie Creators unterstützen können und dafür exklusive Inhalte bekommen. Update: Die deutschen Euro-Preise!

Vergrößern Instagram: Erste Preise für Bezahl-Abos aufgetaucht © Antonio Salaverry/Shutterstock.com

Instagram plant offensichtlich ein Bezahlmodell für "Creators", an dem es natürlich auch mitverdienen will. Die US-IT-Nachrichtenseite Techcrunch berichtet, dass Instagram ( das zum Facebook- respektive Meta-Konzern gehört ) Bezahl-Abos in größerem Umfang testen will. Instagram habe in die US-Version seiner App demnach bereits die Möglichkeit integriert, per In-App-Kauf bezahlte Abos zu ermöglichen. Diese kostenpflichtigen Abonnements nennen sich offensichtlich “Instagram Subscriptions”. Einige Nutzer haben auf Twitter Screenshots mit den Preislisten veröffentlicht, die ihnen angezeigt werden. Darunter befinden sich auch Angaben für Preise außerhalb der USA.

Instagram subscriptions coming very soon pic.twitter.com/sRVuRKLkRC — The BKH 🤳🏾 (@thebkh) November 5, 2021

Tim Cook taking Mark Zuckerberg’s money https://t.co/vJWUthD934 — Matt Navarra (@MattNavarra) November 4, 2021

Nach den derzeit vorliegenden Informationen kostet so ein Abo 99 US-Cent. Wobei aber auch schon 4,99 Dollar als Preis gelistet werden. Neben den neuen “Instagram Subscriptions” für 99 Cent beziehungsweise 4,99 Dollar gibt es als In-App-Käufe auch die „Instagram Badges“.

Update: Mittlerweile findet man die Abo-Preise auch im deutschen App Store. Suchen Sie beispielsweise in der Apple-App-Store-App auf dem iPhone nach Instagram und scrollen Sie dann in der App-Beschreibung ganz nach unten zu "Informationen". Dort finden Sie unter "In-App-Käufe" diese Preisliste:

Vergrößern Die Preisliste im App Store.

Zweck dieser kostenpflichtigen Abonnements/“Instagram Subscriptions”: Follower können einen Kanalbetreiber regelmäßig finanziell unterstützen und bekommen dafür exklusive Inhalte.

Von Instagram gibt es dazu noch keine offizielle Stellungnahme.

