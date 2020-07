Insiderbericht: Microsoft entlässt Mitarbeiter

Hans-Christian Dirscherl

Microsoft hat Mitarbeiter entlassen. Das ist die schlechte Nachricht. Es gibt aber auch eine gute.

Die Microsoft-Expertin Mary Jo Foley berichtet , dass Microsoft Mitarbeiter entlassen hat. Jo Foley bezeichnet die Entlassungen als die „üblichen zum Ende des Finanzjahres“. Doch gegenüber den Vorjahren mussten 2020 anscheinend weniger Mitarbeiter als sonst gehen.

Demnach verloren "nur" einige Hundert Mitarbeiter ihren Job bei Microsoft. Angesichts einer weltweiten Mitarbeiterzahl von über 156.000 wäre das in der Tat sehr wenig. Die Entlassungen gab es in unterschiedlichen Regionen und in unterschiedlichen Geschäftsbereichen, wie Jo Foley erfahren haben will.

Genauer Zahlen verrät Microsoft nicht. Das Wirtschaftsmagazin Business Insider beziffert die Zahl der Entlassungen auf unter 1000. Jo Foley gegenüber soll ein Unternehmenssprecher nur bestätigt haben, dass es Entlassungen gab; er nannte aber keine Details dazu. Jo Foley will aber aus unterschiedlichen Quellen erfahren haben, dass die Entlassungen das MSN Team, Microsofts Sales und Marketing Anteilung und das Azure Team betroffen haben.

Bei MSN war anscheinend vor allem die Redaktion betroffen. Microsoft hatte vor einigen Tagen angekündigt seine Salesabteilung umbauen zu wollen, vermutlich hängen die Entlassungen damit zusammen. Ebenso mussten anscheinend Mitarbeiter von NPM gehen. Microsoft hatte NPM erst im März 2020 übernommen.

