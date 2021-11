Insider: Ryzen 6000 und Zen 4 nicht vor Ende 2022

Michael Söldner

AMD soll die neuen Ryzen-6000-Prozessoren auf Basis von Zen 4 Gerüchten zufolge nicht vor Ende 2022 veröffentlichen.

Vergrößern Will sich AMD mit Ryzen 6000 noch bis Ende 2022 Zeit lassen? © amd.com

Intel hat mit Alder Lake gerade erst eine spannende Prozessor-Reihe veröffentlicht, die den Abstand zum Konkurrenten AMD wieder deutlich reduziert. Diesen CPUs sollte AMD mit Ryzen 6000 auf Basis der Zen-4-Technologie schnell etwas entgegensetzen. Dies könnte aber noch lange auf sich warten lassen. Der renommierte Leaker @Greymon55 berichtet auf Twitter , dass AMD-Prozessoren auf Basis von Zen 4 wohl nicht vor Ende 2022 erscheinen werden. Da die Ryzen-5000-Prozessoren schon vor einem Jahr erschienen, würde dies bedeuten, dass AMD ganze zwei Jahre auf die Zen-3-Architektur und die damit einhergehende Fertigung im 7-Nanometer-Verfahren bei Auftragsfertiger TSMC setzen würde.

3D V-Cache als Notlösung

Sollte sich diese Vermutung bestätigen, dann würde AMD dem Konkurrenten Intel mit seinen Alder-Lake-CPUs noch eine lange Zeit das Feld überlassen. Ganz mit leeren Händen stünde AMD doch auch dann nicht da: Zwar hat AMD seit Ende 2020 nur zwei APUs namens Ryzen 5 5600G und Ryzen 7 5700G nachgelegt, doch als Übergangslösung will AMD voraussichtlich noch weitere Ryzen-5000-Chips mit 3D V-Cache anbieten. Speziell für Gamer könnten diese Chips deutliche Vorteile bieten und damit die Aufholjagd von Intel wieder etwas relativieren. Voraussichtlich will AMD seine neue Prozessoren mit 3D V-Cache im ersten Quartal 2022 veröffentlichen. Zur gleichen Zeit soll Zen 4 dann doch schon Einzug halten, allerdings nur in Rechenzentren und entsprechend teuren Server-CPUs.

Konkurrenz zu Raptor Lake

Im Desktop-Bereich könnte die Zen-4-Technik allerdings noch lange auf sich warten lassen. Mit DDR5-Unterstützung und PCI-Express 5.0 hätte AMD dann auch große Neuerungen zu bieten. Ende 2022 müsste AMD allerdings mit Intels Folgegeneration Raptor Lake konkurrieren.



