InnerSpace als Geschenk, Comanche in der Open Beta

Michael Söldner

Während im Epic Games Store ein Geschenk wartet, kann bei Steam das neue Comanche ausprobiert werden.

Vergrößern Im Epic Games Store kann InnerSpace kostenlos heruntergeladen werden. © epicgames.com

Mit regelmäßigen Geschenken will sich der Epic Game Store bei PC-Gamern beliebt machen. Bis zum 5. März steht ab sofort das sonst für 19,99 Euro angebotene InnerSpace zum kostenlosen Download bereit. Wer über ein kostenloses Konto für den Epic Game Store verfügt, kann sich das Spiel herunterladen oder es zumindest seiner Bibliothek hinzufügen, um später einen Blick darauf werfen zu können.

Bei dem im Januar 2018 erschienenen InnerSpace handelt es sich um ein Erkundungsspiel, in dem die Lüfte und Meere vom Spieler erforscht werden können. In der scheinbar verlassenen Welt von InnerSpace warten viele Relikte und Geschichten. Auf den Spuren einer alten Zivilisation fliegt der Spieler an Bord eines Flugzeugs durch eine optisch beeindruckende Welt. Auch wenn das Abenteuer nicht besonders lang ist, so kommt mit dem Schweben und Tauchen dennoch eine besondere Atmosphäre auf. Zum Nulltarif ist InnerSpace definitiv einen Blick wert. Ebenfalls kostenlos kann am Wochenende die Open Multiplayer Beta von Comanche auf Steam ausprobiert werden. Dabei handelt es sich um einen teambasierten Shooter, in dem der Spieler an Bord eines Comanche-Hubschraubers Platz nimmt. Das optisch beeindruckende Spiel erfordert allerdings einen starken Magen. Und auch der Rechner sollte die Systemanforderungen erfüllen, um das Spiel ruckelfrei darstellen zu können.

Auch kostenlos spielbar übers Wochenende