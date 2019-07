Indien muss Mondmission kurzfristig abbrechen

Michael Söldner

Mit einer Landefähre samt Rover wollten indische Forscher auf dem Mond nach Überresten von Wasser suchen.

Vergrößern Probleme mit der Trägerrakete führten zu einem Abbruch 56 Minuten vor dem geplanten Start. © isro.gov.in

Die geplante Mondmission der indischen Raumfahrtbehörde Indian Space Research Organisation (ISRO) musste kurz vor dem Start abgebrochen werden. 56 Minuten vor dem geplanten Raketenstart wurde die Mission gestoppt. Als Grund wird ein technisches Problem an der Trägerrakete genannt. Der Start vom Weltraumbahnhof Satish Dhawan Space Centre wurde als Ergebnis abgesagt. Wann die Wissenschaftler eine Wiederholung des Raketenstarts planen, bleibt ungewiss.

An Bord der Rakete sollte der Orbiter "Chandrayaan-2" in den Weltraum transportiert werden. Nach der Reise zum Mond sollte das Raumfahrzeug ein Landemodul absetzen, welches auf dem Südpol des Mondes landen sollte. Mit einem Rover wollten die Inder auf der Oberfläche des Himmelstrabanten nach Resten von Wasser suchen. Bislang haben es nur die Nationen USA, Russland und China auf den Mond geschafft. Indien wollte mit der nahezu im Alleingang gestemmten Mondmission zeigen, dass das Land auch eine Rolle in der Raumfahrt spielt. Trotz der vielen Eigenentwicklungen kostete die Mission mit 124 Millionen Euro vergleichsweise wenig. Erst im Jahr 2008 hatte die indische Sonde "Chandrayaan-1" den Mund mehrfach umkreist, eine Landung war damals jedoch nicht vorgesehen. Der zum 50. Jahrestag der Mondlandung im Jahr 1969 geplante Start der indischen Rakete wird nun auf unbestimmte Zeit verschoben.

