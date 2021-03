In eigener Sache: PC-WELT Plus und Macwelt Plus derzeit nicht erreichbar

Hans-Christian Dirscherl

Ein Brand in einem Rechenzentrum ist der Grund, weswegen Sie sich derzeit weder bei PC-WELT Plus und noch bei Macwelt Plus anmelden können.

In einem Rechenzentrum des Cloudanbieters OVH in Straßburg hat es gebrannt . Das Feuer soll mittlerweile gelöscht sein, doch die Auswirkungen des Brandes bekommen auch Nutzer von PC-WELT Plus und Macwelt Plus zu spüren: Sie können sich derzeit bei unseren beiden Premiumangeboten leider nicht anmelden. Denn unsere Plus-Angebote werden von diesem Cloudanbieter gehostet und die für PC-WELT Plus und Macwelt Plus benötigten Dateien liegen auf dessen Servern in Straßburg.



Eine kompakte Schilderung des Vorfalls geben die Kollegen von Heise. Demnach hat es in der Nacht zum Mittwoch in dem Straßburger Rechenzentrum gebrannt. Dabei wurde mindestens das Rechenzentrum SBG-2 zerstört. Aber auch das benachbarte SBG-1 wurde wohl in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt hat OVH vier Rechenzentren am betroffenen Standort: SBG-1, SBG-2, SBG-3 und SBG-4. Alle mussten wegen des Feuers abgeschaltet werden. Der Betreiber rät Kunden den "Disaster Recovery Plan" zu aktivieren.

Die Brandursache ist noch unbekannt, verletzt wurde niemand.

Wir können derzeit nicht sagen, wie lange PC-WELT Plus und Macwelt Plus von dem Ausfall betroffen sind. Die Redaktion von pcwelt.de und macwelt.de bedauert die Unannehmlichkeiten und bittet Sie um Geduld.