In diesen deutschen Städten gibt es die längsten Staus

In diesen zehn deutschen Städten stehen Autofahrer am längsten im Stau. Spitzenreiter ist eine Stadt im Norden.

Tomtom hat den Straßenverkehr in 416 Städten weltweit untersucht. In Deutschland hat Tomtom 26 Städte im Detail analysiert. Auch wenn die Ergebnisse von Stadt zu Stadt unterschiedlich ausfallen, so stellt Tomtom insgesamt eine Zunahme der Verkehrsbelastung in Deutschland fest. Die Zunahme des Verkehrs geht einher mit einer wachsenden Zahl an Einwohnern in den Ballungszentren.

Spitzenreiter im Stau-Ranking für Deutschland im Jahr 2019 ist Hamburg, gefolgt von Berlin, Wiesbaden, München und Nürnberg. Danach folgen Stuttgart, Bonn, Kassel, Bremen sowie Frankfurt am Main, die die Top 10 der Städte mit dem größten Zeitverlust auf deutschen Straßen komplettieren.

Die Stau-Hauptstädte Deutschlands laut TomTom.

Die oben stehende Grafik listet die Top-10-Städte entsprechend der zusätzlichen Reisezeit aufgrund von Verkehrsbehinderungen im Jahresdurchschnitt auf. Die zusätzliche Reisezeit wird mit Hilfe einer Prozentzahl angegeben, dem Stau-Niveau. Den Vergleichswert bildet der Wert zum freien Verkehrsfluss, die gemessene Reisezeit ohne Verkehrsbehinderung. Zur Veranschaulichung: Ein Stau-Niveau von 34 Prozent bedeutet, dass eine Fahrt um durchschnittlich 34 Prozent länger dauert als sie ohne Verkehrsbehinderung dauern würde.



Die Zahl der zugelassenen Pkw stieg bundesweit im Jahr 2019 erneut an, auf 47.095.784 – das sind über eine halbe Million mehr Fahrzeuge, die auf deutschen Straßen unterwegs sind als im Jahr 2018. Doch nicht nur wegen der wachsenden Zahl an Fahrzeugen wird es zunehmend enger auf Deutschlands Straßen. Denn die Autos werden auch immer länger und breiter. Sei es wegen des Größenwachstums innerhalb einer Fahrzeugkategorie – ein VW Golf von 2020 ist deutlich größer als ein VW Golf von 1980 – oder wegen des weiter anhaltenden Trends zu SUVs.



Den vollständigen Tomtom Traffic Index 2020 finden Sie hier. Er umfasst 416 Städte in 57 Ländern auf sechs Kontinenten. Tomtom berücksichtigt in seiner Analyse Fahrten auf innerstädtischen Straßen, Ein- und Ausfallstraßen sowie Ringstraßen und Autobahnen.