In Spotify Song-Texte anzeigen – so geht's

Denise Bergert

Nach einem Testlauf führt Spotify sein Song-Texte-Feature nun für alle Nutzer in den Apps und am Desktop ein.

Vergrößern Spotify zeigt jetzt auch Liedtexte an. © Spotify

Spotify führt in dieser Woche sein neues Lyrics-Feature für alle Nutzer des Streaming-Dienstes ein. Lyrics zeigt zu gehörten Songs die zugehörigen Liedtexte an. Nachdem die Funktion in den letzten Monaten in einigen Ländern getestet wurde, soll Lyrics nun ab sofort für alle Nutzer zur Verfügung stehen. Das schreibt das Unternehmen in einem Blog-Beitrag .

Die Songtexte sind laut Spotify für alle Free- und Premium-Nutzer verfügbar. Sie sind sowohl in der Spotify-App auf iOS- und Android-Geräten als auch auf Desktop-PCs, Smart-TVs und Spielkonsolen integriert. So können die Lyrics aufgerufen werden:

In der mobilen Spotify-App:

Tippen Sie bei einem Lied auf die Ansicht „Aktuelle Wiedergabe“ Wischen Sie während der Wiedergabe auf dem Bildschirm von unten nach oben Hier wird nun der Liedtext angezeigt Über die Schaltfläche „Teilen“ kann der Songtext über unterschiedliche Dienste versendet werden

In der Spotify-Desktop-App:

Klicken Sie in der Leiste „Aktuelle Wiedergabe“ auf das Mikrofon-Symbol, während ein Lied abgespielt wird Nun wird der Liedtext in Echtzeit während der Wiedergabe angezeigt

In der Spotify-TV-App: