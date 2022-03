In Sound Mind: Horrorspiel im Epic Games Store kostenlos

Michael Söldner

Im Epic Games Store wird aktuell ein interessantes Gruselspiel kostenlos angeboten. Der Download lohnt sich!

Vergrößern Das aktuelle Gratis-Game im Epic Games Store richtet sich an Gruselfans. © epicgames.com

Wer für das bevorstehende Wochenende noch ein kostenloses Spiel sucht und sich dabei auch auf Horrorspiele einlassen will, sollte dem Epic Games Store einen Besuch abstatten. Dort wird bis zum 24. März das Gruselspiel „In Sound Mind“ für Windows zum kostenlosen Download angeboten. Das in der Ego-Perspektive präsentierte Spiel aus dem vergangenen Jahr sorgt in jedem Kapitel für einen anderen Charakter. Vor Jump-Scares müssen sich Spieler nicht fürchten, diese werden nur sehr dezent eingesetzt. Gruslig wird es durch die Spielmechaniken dennoch.

Bosskämpfe und Puzzles

Die unterschiedlichen Kapitel und Figuren werden durch einen alten Kassettenrekorder miteinander verbunden. Im Zentrum des Spiels steht die Auflösung einer Verschwörung um eine mysteriöse Chemikalie. Neben kniffligen Bosskämpfen erwarten den Spieler in „In Sound Mind“ auch zahlreiche Puzzles. Je nach Protagonist unterscheiden sich diese. Somit ändern sich mit jedem Kapitel auch die Spielmechaniken, was für genügend Abwechslung sorgt.

Indiegame mit Gruselfaktor

Der Epic Games Store verschenkt „In Sound Mind“ in der Basisversion. Wer den Soundtrack oder das Artbook möchte, wird zusätzlich zur Kasse gebeten. Doch auch die Basisversion bietet alle vorhandenen Spielinhalte. Eine gewisse Frusttoleranz sollten Spieler auf jeden Fall mitbringen. Schließlich handelt es sich um ein Indiespiel von einem kleinen Entwickler. Dieser hat sich die Horrorspiele der letzten Jahrzehnte als Vorbild genommen und weitgehend auf Erschrecker-Momente verzichtet.

„In Sound Mind“ kostenlos im Epic Games Store herunterladen