Im Auto: Kaufland-Werbung auf dem Navi-Display – Audi macht den Anfang

Jetzt landet Werbung auf den Fahrzeug-Displays. Audi macht den Anfang: Mit Werbeeinblendungen für Kaufland. BMW dagegen ist nicht beteiligt.

Wie Kaufland hier mitteilt, wird Kaufland "als einer der ersten Lebensmittelhändler weltweit Teil der neuen Automobilwelt". Das klingt spektakulär und vielversprechend – doch hinter dieser neuen "Automobilwelt" steckt einfach nur die Tatsache, dass Autofahrer in Zukunft auf dem Bildschirm ihres Infotainmentsystems/Navigationsgerätes Werbung zu sehen bekommen.

Clouddienst als Schnittstelle

Die technische Umsetzung dafür liefert das Unternehmen 4.screen. Dieses vernetzt über seine Cloudlösung die Fahrzeuge der Automobilhersteller mit den Werbeangeboten diverser Anbieter. Diese Cloudlösung wird nun in "ausgewählte deutsche Premium-Fahrzeuge integriert". BMW erklärte aber auf Nachfrage der PC-WELT, dass es daran nicht beteiligt sei.



Die Fahrer sollen dadurch "individuelle, mobilitätsbezogene Angebote von Kaufland-Filialen, die sich in ihrer Nähe oder entlang ihrer Route befinden" bekommen. Dazu gehören Informationen wie Öffnungszeiten und ansässige Dienstleistungen sowie Informationen rund um die Kaufland Card. Faktisch handelt es sich dabei um Werbung, wenn man die wohlklingende Marketing-Sprache entfernt.

Kaufland sieht das natürlich positiv und spricht von "exklusiven Angeboten", mit denen die 4.screen-Plattform "einen Mehrwert für Autofahrer" schaffen würde. "Für die Marketingwelt ist die Plattform eine echte Innovation. Sie bietet uns die Chance, unseren breit aufgestellten Marketing-Mix weiterzuentwickeln und unsere Kunden noch individueller und zielgerichteter anzusprechen", sagt Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing Deutschland bei Kaufland.

Audi macht den Anfang

Audi ist offensichtlich der erste Hersteller, der die Werbung, die von 4.screen ausgespielt wird, seinen Kunden vorsetzt. Denn die Ingolstädter teilten bereits im Mai 2022 mit, dass sie mit 4.screen zusammenarbeiten um "das zukünftige InCar-Erlebnis zu verbessern". Diese Zusammenarbeit soll so aussehen: "Auf Wunsch erhalten die Fahrer relevante, ortsbezogene, und maßgeschneiderte Angebote von ausgewählten Drittanbietern über das Multi Media Interface (MMI). Die Darstellung erfolgt in gewohnter Audi MMI-Logik und die Informationen aus der Cloud ergänzen die bestehenden Infotainment-Inhalte". Audi erklärt weiter: "Über das MMI haben Besitzer eines Audi die Möglichkeit, verschiedenste Lokalitäten, sogenannte Points of Interest (POI), über das Touchdisplay auszuwählen und diese per Navigation anzusteuern – sei es eine Tankstelle, ein Supermarkt oder ein Restaurant. Durch die Partnerschaft mit 4.screen möchte Audi dieses Angebot deutlich erweitern. Audi-Kunden erhalten in ihrem Fahrzeug gezielt, jedoch nicht ohne ihre Zustimmung, exklusive Informationen und maßgeschneiderte Angebote in Echtzeit." Sucht der Audi-Fahrer beispielsweise auf seinem MMI-nach einem Biomarkt in der Nähe, dann kann er sich auf Wunsch auch weitere Inhalte wie die aktuell angebotenen Zusatzleistungen oder Angebote zu den gelisteten Ergebnissen anzeigen lassen. Auch Zusatzangebote für E-Auto-Fahrer seien laut Audi denkbar: "So kann der Ladenbetreiber zu jedem Einkauf einen kostenlosen Kaffee im angeschlossenen Bistro oder kostenloses Laden für Elektrofahrzeuge anbieten. Um das Angebot einzulösen, müssen Fahrer einen QR-Code, der im MMI angezeigt wird, scannen."

Technische Voraussetzung sind die Infotainmentsysteme MIB2+ und MIB3 (Fahrzeuge ab Modelljahr 2019, zum Start in ausgewählten Märkten in Europa).

