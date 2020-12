Im Angebot: Xbox Wireless Controller (2020) günstig erhältlich

Panagiotis Kolokythas

Den neuen Xbox-Controller, der mit der Xbox Series X/S mitgeliefert wird, gibt es aktuell günstig bei Amazon.

Vergrößern Xbox Wireless Controller (2020) ist auch für PCs geeignet © Amazon / Microsoft

Der mit der Xbox Series X/S ( hier im PC-WELT-Test ) ausgelieferte neue Xbox Wireless Controller (2020) ist aktuell bei Amazon zum ersten Mal günstiger erhältlich. Normalerweise kostet der Controller um die 60 Euro. Derzeit wird er für unter 50 Euro in diversen Farbvarianten angeboten. Der Controller ist auch interessant für PC-Besitzer und Gamer, die auf einem Android- oder iOS-Gerät spielen möchten. Mit mobilen Geräten kann der Controller über Bluetooth verbunden werden.

Xbox Wireless Controller (2020) in Carbon Black für 49,70 Euro bei Amazon

Xbox Wireless Controller (2020) in Robot White für 48,49 Euro bei Amazon

Xbox Wireless Controller (2020) in Shock Blue für 48,49 Euro bei Amazon

Das bietet der neue Xbox Wireless Controller (2020)

Der neue Xbox Wireless Controller (2020) orientiert sich stark an der bewährten Variante für die Xbox One, die es seit dem Jahr 2013 gibt und die auch bei PC-Gamern sehr beliebt ist. Das digitale Steuerkreuz wurde überarbeitet und ähnelt nun dem des Xbox-Elite-Wireless-Controllers. Der obere Bereich auf der Controller-Vorderseite (wo sich der Xbox-Button befindet) ist nicht mehr vom Rest des Controllers abgehoben. Größte Neuerung ist der Teilen-Button, der direkt zwischen der Menü- und Start-Taste und leicht versetzt darunter positioniert wurde. Damit können auf der Xbox und Windows-PCs Screenshots und Videos von Spielszenen auf Knopfdruck aufgezeichnet und geteilt werden, ohne das Startmenü der Oberfläche aufrufen zu müssen.



Die beiden Trigger auf der Rückseite sind genoppt, wodurch die Finger besser aufliegen. Insgesamt liegt auch der neue Xbox-Controller nahezu perfekt in der Hand, ist nicht zu klein und nicht zu groß, nicht zu leicht und nicht zu schwer. Die Akku-Packs für den alten Xbox-One-Controller können weiterverwendet werden. Alternativ kommen zwei AA-Batterien zum Einsatz. An der Rückseite befindet sich außerdem nun ein USB-Typ-C-Anschluss.