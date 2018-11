Im Angebot: SSDs mit 1 TB, 960 GB und 500 GB

Bei Amazon sind aktuell interne SSDs mit 1 Terabyte, 960 Gigabyte und 500 Gigabyte von Sandisk und Crucial im Angebot.

Vergrößern Sandisk SSD PLUS 960GB Sata III 2,5 Zoll Interne SSD, bis zu 535 MB/Sek

Während der Cyber Monday Woche bei Amazon hat Amazon die interne 2,5-Zoll-SSD Sandisk SSD Plus 960 GB im Angebot. Sie kostet aktuell nur 139,99 Euro statt 219,99 Euro (UVP). Ein Blick in den PC-WELT Preisvergleich hier zeigt, dass die Sandisk-SSD damit bei Amazon am günstigsten erhältlich ist, denn andere Anbieter verlangen mindestens 33 Euro mehr für das gleiche Produkt.

Die SSD bietet eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 535 Megabyte pro Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 450 Megabyte pro Sekunde. Sie nutzt die Schnittstelle SATA Revision 3.0 (6 Gb/s).



Zum Angebot: Sandisk SSD Plus 960 GB für 139,99 Euro

Falls Sie etwas mehr Speicherplatz benötigen: Die 1-TB-SSD MX500 von Crucial kostet aktuell 147,90 Euro bei Amazon. Der Preis geht laut PC-WELT Preisvergleich in Ordnung, ist aber kein Super-Schnäppchen. Dafür ist das Crucial-MX500-Modell mit 500 GB für 68,44 Euro verfügbar und dieses Modell ist sonst nirgends günstiger erhältlich.



Aus der Produktbeschreibung:

Sequenzielle Lese-/Schreibvorgänge mit bis zu 560/510 MB/s für alle Dateitypen und zufällige Lese-/Schreibvorgänge mit bis zu 95k/90k für alle Dateitypen

Beschleunigt durch Micron 3D NAND-Technologie

Integrierte Stromausfallimmunität behält all Ihre gespeicherte Arbeit, wenn der Strom unerwartet ausfällt

Hardwarebasierte 256-Bit-AES-Verschlüsselung hält Daten vor Hackern und Dieben geschützt

Zum Angebot: Crucial MX500 1 TB für 147,90 Euro

Zum Angebot: Crucial MX500 500 GB für 68,44 Euro



