Im Angebot: PS4-Bundles, neues VR-Pack und Spiele

Panagiotis Kolokythas

Am Black Friday gibt es bei Amazon auch diverse Playstation-4-Bundles im Angebot. Außerdem das neue VR-Pack.

Vergrößern Playstation-4-Angebote bei Amazon © Amazon

Zum Black Friday sind bei Amazon auch diverse Playstation-4-Angebote erhältlich. Dazu gehören Playstation-4-Konsolen-Bundles, Zubehör, Spiele und auch das erst in dieser Woche frisch von Sony vorgestellte neue Playstation-VR-Pack 2020.

Vergrößern Playstation VR Mega Pack 2020 © Sony

Das PS-VR-Mega-Pack 3 kann bei Amazon für 229,99 Euro vorbestellt werden und wird ab dem 27. November 2020 ausgeliefert. Es enthält neben dem Playstation-VR-Headset auch die Playstation-Kamera, einen Adapter zum Anschließen der Kamera an einer Playstation 5 und Download-Codes für die fünf Spiele "Playstation VR Worlds", "Astro Bot Rescue Mission", "Blood & Truth", "Moss" und "Everybody´s Golf VR". Den offiziellen Preis hatte Sony bei seiner Ankündigung Anfang dieser Woche noch nicht verraten. Anzunehmen ist aber, dass der Preis über den 229,99 Euro liegen dürfte, die aktuell Amazon als Black-Friday-Angebot verlangt.

Ebenfalls im Angebot:

Die weiteren Playstation-4-Angebote zum Black Friday bei Amazon:

Konsolen-Bundles

Playstation 4 Slim 500 GB + zweiter Controller + Ghost of Tsushima für 289,99 Euro (- 85 Euro)

Playstation 4 Slim 500 GB + zweiter Controller + The Last of Us Part II Steelbook für 289,99 Euro (- 149,99 Euro)

Zubehör

Playstation 4 Dualshock 4 Camouflage für 39,96 Euro (- 20,19 Euro)

Playstation-VR-Pack mit PS-Kamera, PS-5-Adapter und Spiel "VR Worlds" für 199,99 Euro

Spiele



The Last of Us Part II für 34,99 Euro (- 34 Prozent)

Days Gone für 19,99 Euro

Gran Turismo Sport Special II für 19,99 Euro (- 33 Prozent)



