Im Angebot: Lego Technic Lamborghini Sián FKP 37

Panagiotis Kolokythas

Bei Amazon sind aktuell diverse Lego-Technic-Sets günstiger erhältlich. Darunter ein Männertraum in 3.696 Steinen...

Vergrößern Ab 1.6.2020 erhältlich: Lego Technic Lamborghini Sián FKP 37 © Lego

Im Amazon Shop sind aktuell diverse Sets der Lego Technic Reihe zu günstigeren Preisen erhältlich. Dabei kann ordentlich gespart werden. Etwa beim Kauf des erst seit dem 1. Juni 2020 erhältlichen Lego Technic #42115 Lamborghini Sián FKP 37, der statt für 379,99 Euro (UVP) derzeit nur 277,90 Euro kostet, was einer Ersparnis von 92,51 Euro oder 25 Prozent entspricht. Im eigenen Lego Shop verlangt der Hersteller aktuell knapp über 370 Euro.



Lego Technic #42115 Lamborghini Sián FKP 37 bei Amazon



Das Set besteht aus insgesamt 3.696 Teilen. Lego hat auf einen möglichst authentischen Nachbau wert gelegt, angefangen von der Steuerkonsole des Cockpits, dem V12-Motor mit beweglichen Kolben und dem komplexen 8-Gang-Getriebe. Ebenso fehlen natürlich nicht die Scherentüren und ein absenkbarer Spoiler.

Mit diesem Bausatz von Lego Technic erhalten Autofans eine ziemlich günstige Methode, um doch noch in den Besitz des straßenzugelassenen Supersportwagens von Lamborghini zu gelangen. Offiziell hatte der italienische Autobauer den "Sián FKP 37" im vergangenen September der Öffentlichkeit vorgestellt. Der "Blitz", so die Übersetzung von "Sián", wird nur in der stark limitierten Zahl von 63 Exemplaren produziert. Die Zahl 63 wurde ausgewählt, weil Lamborghini im Jahr 1963 gegründet wurde.

Im Supersportwagen stecken ein V12-Ottomotor und ein 48-Volt-Elektromotor. Der erste Supersportwagen mit V12-Motor beschleunigt mit seinen 819 CV (602 kw) in 2,8 Sekunden auf 100 Kilometer pro Stunde und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 350 Kilometern pro Stunde, wie Lamborghini auf seiner Website zum Fahrzeug erklärt. Jedes der 63 Exemplare des Lamborghini Sián FKP 37 kostet mindestens 2 Millionen Euro, hinzu kommen da noch die Steuern plus Kosten für Extras...

