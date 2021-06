Ikeas neuer Symfonisk Rahmen: Wandschmuck mit Sonos-Technik

Hans-Christian Dirscherl

Ikea hat den "Symfonisk Rahmen mit Wifi-Speaker" vorgestellt. Der smarte Speaker mit Sonos-Technik spielt Musik ab und dient zugleich als Wandschmuck.

Vergrößern Ikea plant Wandkunstdruck mit Sonos-Lautsprecher © Ikea

Ikea und Sonos haben ihren neuesten Symfonisk-Smart-Speaker vorgestellt: „Symfonisk Rahmen mit Wifi-Speaker“. Das neueste Produkt der Symfoniskreihe ist keine Tischleuchte und auch kein Regal-Wifi-Speaker, sondern - wie bereits im Vorfeld richtig vermutet - ein Wandschmuck-Kunstdruck.

Vergrößern Der neue Speaker ist kein Bilderrahmen, sondern ein Wandschmuck. © Ikea

Den „Symfonisk Rahmen mit Wifi-Speaker“ ist sechs Zentimeter tief und aus Kunststoff. Er ist in einer weißen und in einer schwarzen Variante erhältlich. Passend zu dem Rahmen werden austauschbare Fronten verfügbar sein, mit denen der Kunde das Aussehen des Speakers variieren kann. Sie können aber keine eigenen Bilder in den Rahmen hängen. Sie können sich den Symfonisk-Rahmen an die Wand hängen oder auf den Boden stellen.

Vergrößern Zwei Beispiele. © Ikea

Der „Symfonisk Rahmen mit Wifi-Speaker“ wird mit dem WLAN verbunden und kann dann über die Sonos-S2-App Musik von zahlreichen Musikstreamingdiensten abspielen. Der smarte Bilderrahmen wird auch Apple Airplay 2 sowie Spotify Connect unterstützen, Bluetooth jedoch nicht. Außerdem lässt sich der Bilderrahmen-Speaker in Ikea Home Smart integrieren. Er kann auch mit anderen Produkten der Symfoniskreihe sowie mit Sonos-Geräten kombiniert werden. Die Stromversorgung bekommt der „Symfonisk Rahmen mit Wifi-Speaker“ von einer 230-Volt-Steckdose.

Vergrößern Das komplette Angebot. © Ikea

Preis und Verfügbarkeit

„Symfonisk Rahmen mit Wifi-Speaker“ soll ab dem 15. Juli 2021 bei Ikea online und in den Einrichtungshäusern erhältlich sein. Der neue smarte Speaker von Ikea mit Sonos-Technik kostet 179 Euro. Die austauschbaren Panels kosten je nach Motiv 20 Euro bis 30 Euro pro Stück.

Neuer Symfonisk-Speaker: Ikea entfernt geleakte Daten von seiner Webseite

Bereits im April 2021 hatte The Verge einige Hinweise auf den neuen Wandschmuckspeaker auf Sonos' Instagram-Kanal und in zwei Einträgen bei der US-Zulassungsbehörde Federal Communications Commission gefunden.

Die Symfonisk-Reihe besteht bisher aus einem Tischlampen-Speaker und aus einem Regal-Speaker. Diese hatte Ikea 2019 vorgestellt, unseren Testbericht finden Sie hier: Ikea Symfonisk-Speaker mit Sonos-Technik im Test. Das in Deutschland unter der Bezeichnung „Symfonisk Tischleuchte mit Wifi-Speaker“ verkaufte Produkt bietet im Wesentlichen die Technik des "Sonos Play:1", verpackt in und kombiniert mit einer Tischlampe. Laut dem Ikea-Online-Shop ist diese Tischlampe nur noch für kurze Zeit erhältlich.

