Ikea und Asus: Erste Bilder der Gaming-Möbel

Denise Bergert

Beim Micro-Blogging-Dienst Twitter sind erste Bilder der Gaming-Möbel von Ikea und Asus ROG aufgetaucht.

Vergrößern Ikea hat mit Asus ROG Gaming-Möbel entwickelt. © Ikea

Im vergangenen Jahr kündigten Ikea und Asus ROG eine Kooperation an. Das schwedische Möbelhaus wollte in Zusammenarbeit mit dem Peripherie-Hersteller Gaming-Möbel und Accessoires entwickeln und diese vorerst in China anbieten. Die Palette sollte rund 30 Produkte umfassen. Am Wochenende folgte nun eine offizielle Ankündigung über die chinesische Social-Media-Plattform Weibo. Der chinesische Ikea-Online-Store zeigte versehentlich auch erste Bilder der Gaming-Möbel, die mittlerweile jedoch wieder offline genommen wurden. Zwei Twitter-Nutzern gelang es aber, unterschiedliche Produkte als Screenshots festzuhalten.

Den Fotos zufolge planen Ikea und Asus ROG unterschiedliche Gaming-Stühle und Schreibtische, Stuhl-Unterlagen, Schreibtisch-Auflagen, Zubehör-Halterungen, Regale, einen Rollwagen für PC-Gehäuse und eine LED-Beleuchtung für den Schreibtisch. Im Portfolio finden sich außerdem Trinkbecher-Halter, Kissen oder auch der höhenverstellbare Uppsel-Gaming-Schreibtisch. Ikea und Asus ROG haben die Gaming-Möbel zusammen mit Gamern in Shanghai entwickelt. Nach dem Marktstart in China sollen sie voraussichtlich im Herbst 2021 auch in den Ikea-Einrichtungshäusern in Deutschland sowie im deutschen Ikea-Online-Shop erhältlich sein. Ein konkreter Termin steht bislang jedoch noch nicht fest.