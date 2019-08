Ikea Symfonisk jetzt auch online erhältlich

Denise Bergert

Ab sofort sind die Sonos-Lautsprecher von Ikea auch im Online-Shop des schwedischen Möbelhauses erhältlich.

Vergrößern Die Symfonisk Tischleuchte kostet im Ikea-Online-Shop 179 Euro. © Ikea

Das schwedische Möbelhaus Ikea hat in Zusammenarbeit mit Sonos eine eigene Lautsprecher Linie entwickelt. In der Symfonisk-Familie finden sich aktuell ein Regal-Speaker, der senkrecht oder waagerecht aufgestellt oder an der Wand montiert werden kann. Per WLAN streamt der Lautsprecher Musik, Podcasts oder Radioprogramme. Bei mehreren Regal-Speakern, können die Lautsprecher auf Wunsch auch einzeln angesteuert werden. Die Lautsprecher sind mit AirPlay 2 kompatibel und für 99 Euro in den Farben Schwarz und Weiß im Ikea-Online-Shop erhältlich. Ikea hat außerdem drei unterschiedliche Halterungen im Angebot, mit denen der Regal-Speaker an der Wand befestigt werden kann.

Ebenfalls ab sofort im Online-Shop von Ikea erhältlich, ist die Symfonisk Tischleuchte mit integriertem WLAN-Lautsprecher. Auch in diesem Modell ist Sonos-Technik verbaut, die mit Apples AirPlay 2 kompatibel ist. Die Lampe mutet auf den ersten Blick wie eine herkömmliche Tischleuchte an, in ihrem Fuß versteckt sich jedoch ein Lautsprecher. Dieser kann per WLAN mit einem Mobilgerät gekoppelt werden und spielt neben Musik und Podcasts auch Radioprogramme. Die Symfonisk Tischleuchte ist ebenfalls in Schwarz und Weiß erhältlich und kostet 179 Euro.



