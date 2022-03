Hans-Christian Dirscherl

Ikea hat einen Outdoor-Bluetooth-Lautsprecher im coolen Darth-Vader-Design vorgestellt: Vappeby. Mit Akku, regenfest, inklusive LED-Lampe und mit „Spotify Tap Playback“-Funktion.

Vergrößern Ikea: Regenfester Bluetooth-Lautsprecher im Darth-Vader-Design. © Ikea

Ikea hat einen Outdoor-Bluetooth-Lautsprecher vorgestellt. Mit einem coolen Design, das bei Star-Wars-Fans sofort Assoziationen auslösen dürfte: Darth Vaders Helm lässt grüßen.

Die „Vappeby Lautsprecherleuchte“ kostet in blauer Farbe 49,99 Euro. Sie soll demnächst auch noch in der Farbe Grau erhältlich sein.

Die Leuchte ist 25 Zentimeter hoch und 17 Zentimeter im Durchmesser groß und zudem regenfest. Der integrierte Bluetooth-Lautsprecher sorgt für 360-Grad-Sound und die eingebaute LED-Lampe lässt den Benutzer zwischen zwei Lichtmodi wählen. Mit dem großen Henkel können Sie Vappeby nach Belieben herumtragen und beispielsweise auf die Terrasse, den Balkon oder in den Garten setzen. Oder mit an den Badestrand nehmen.

Ikea verspricht für die Lautsprecherleuchte eine Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden. Sie laden die Leuchte über USB-C auf. Musik spielen Sie via Bluetooth vom Smartphone, Tablet, Computer oder von einem anderen Gerät mit Bluetooth ab. Zudem verfügt Vappeby über die „Spotify Tap Playback“-Funktion. Die Einschalttaste dient dabei gleichzeitig auch als Taste, mit der Spotify von einem verbundenen Gerät aktiviert wird. Einmal gedrückt, setzt Spotify die Wiedergabe an der Stelle fort, an der sie zuletzt unterbrochen wurde. Wird die Taste erneut gedrückt, spielt Spotify neue Musik basierend auf den Hörvorlieben der Nutzer ab. Vappeby soll auch mit anderen Streaming-Diensten oder Audiodateien, die auf dem verbundenen Gerät gespeichert sind, funktionieren.