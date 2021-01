Ikea: Playstation-5-Attrappen helfen beim Möbelkauf

Panagiotis Kolokythas

Mit einer cleveren Idee hilft Ikea den Playstation-5-Besitzern beim Kauf neuer Möbel.

Vergrößern Die Konsolenattrappen bei Ikea sollen beim Möbelkauf helfen © Reddit / u/TomaccoTastesLikeGma

Die Playstation 5 von Sony ( hier im PC-WELT-Test ) ist bekanntlich die bisher größte Playstation-Spielekonsole und stellt viele vor die Frage: Passt die Konsole auch zum Möbelstück, auf dem der Fernseher steht? Zur Beantwortung dieser Frage hat sich Ikea offenbar eine clevere Lösung einfallen lassen.

Wie ein Reddit-Nutzer mit einem Foto beweist, gibt es offenbar Ikea-Filialen, in denen Playstation-5-Attrappen herumstehen, die die Möbelkäufer nutzen können, um besser einschätzen zu können, wie gut das Möbelstück, mit dem sie liebäugeln, zu ihrer Konsole passt. Entsprechende Attrappen gibt es auch für die - deutlich kleinere - Xbox Series X. Das erspart immerhin die Alternative, die schweren Konsolen zu Ikea tragen zu müssen.

Auf dem Foto des Reddit-Nutzers ist zu erkennen, dass Ikea an der Seite der Playstation-5-Attrappe folgenden Text platziert hat:

"Which IKEA media storage unit will be able to fit my new, meme-ishly oversized, game console?"

Außerdem sind auf den Attrappen auch noch die genauen Maße der Konsolen aufgedruckt. Die Reddit-Nutzer kommentieren das Foto positiv. So schreibt einer beispielsweise: "Daran hätte ich nie gedacht. Das ist tatsächlich sehr hilfreich". Andere Nutzer geben die sinnvolle Empfehlung, dass Möbelstück möglichst so zu wählen, dass die Konsole nicht genau reinpasst, sondern auch noch genügend Platz hat, die im Betrieb entstehende Wärme an die Umgebung abzugeben. Sonst droht schnell eine Überhitzung.



Ein weiterhin großes Problem kann aber auch Ikea nicht lösen: Sowohl die Playstation 5 von Sony als auch die Xbox Series X von Microsoft sind schwer erhältlich. Aber das passende Möbelstück kann man sich ja dann immerhin schon mal kaufen.