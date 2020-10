Hans-Christian Dirscherl

Die IT-Notfallkarte - das kann sie und so nutzen Sie die Karte richtig. Plus: Gratis-Download.

Vergrößern IT-Notfallkarte: Das ist sie und so nutzen Sie die Karte richtig © BSI

Zum European Cyber Security Month ECSM des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) nutzt die Behörde die Gelegenheit, um auf die IT-Notfallkarte hinzuweisen. Diese IT-Notfallkarte entspricht nach Sinn und Zweck den Brandschutz-Karten „Verhalten im Brandfall“, nur eben auf das Thema IT-Sicherheit gemünzt.

Zweck der IT-Notfallkarte: Sie nennt IT-Anwendern den richtigen Ansprechpartner bei einem IT-Notfall. Außerdem geht aus der IT-Notfallkarte hervor, was Sie bei einem solchen Notfall melden sollen. Die IT-Notfallkarte sagt dem betroffenen Anwender zudem, wie er sich verhalten soll und dass er Gegenmaßnahmen nur nach Absprache/Anweisung mit den für IT-Notfällen zuständigen Ansprechpartnern einleiten soll.

Die IT-Notfallkarte ist also für Beschäftigte in Organisationen und Unternehmen gedacht, damit diese wissen, an wen sie sich im Falle eines IT-Notfalls wenden und welche Informationen sie bei der Meldung parat haben sollen. Die IT-Notfallkarte soll dafür sorgen, dass vom ersten Moment an die richtigen Entscheidungen getroffen werden.

Das BSI rät dazu, die Notfallkarte an zentralen Orten auszuhängen.

Download: Sie können sich die IT-Notfallkarte "Verhalten bei IT-Notfällen" im Format DIN A4 als PDF hier kostenlos herunterladen. Auf der Downloadseite finden Sie verschiedene Sprachversionen der IT-Notfallkarte sowie Erläuterungen dazu, wie Sie diese ausfüllen und optimal aushängen.