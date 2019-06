IMDb TV von Amazon bald auch in Deutschland verfügbar

Panagiotis Kolokythas

Amazon wird den Streaming-Dienst IMDb TV auch in Deutschland starten. Er bietet ein großes Angebot an Filmen und Serien.

Vergrößern IMDb Freedrive heißt jetzt IMDb TV.

Der erst im Januar 2019 gestartete Streaming-Dienst IMDb Freedive von Amazon erhält bereits einen neuen Namen: IMDb TV. Zusätzlich kündigt Amazon an, dass der Dienst ab Herbst auch in Europa angeboten werden soll. IMDb TV bietet ein üppiges Angebot von zumeist älteren TV-Serien und Filmen.

Das Angebot an guten Inhalten bei IMDb Freedive ist üppig. In Bereich Film erwarten Sie sehenswerte Filme wie Gattaga, Memento, Drive und The Last Samurai. Im Bereich TV-Serien erhalten Sie den Zugriff auf alle Staffeln von Serien wie Warehouse 13, Fringe, Heroes, Dallas und Kitchen Nightmare. Alle natürlich in englischer Originalsprache und mit zuschaltbaren englischen Untertiteln.

IMDb TV finanziert sich über die Einblendung von Werbeclips in den Videos. Und diese Werbeunterbrechungen sind durchaus häufig. Der knapp zweieinhalbstündige Film "A Few Good Man" ("Eine Frage der Ehre" mit Tom Cruise, Jack Nicholson und Demi Moore) wurde in unserem Test beispielsweise insgesamt sieben Mal durch Werbung unterbrochen. Die Werbung war jeweils etwa eine Minute lang und kann nicht gestoppt oder übersprungen werden.

Wie gut die Video-Qualität letztendlich ist, hängt von Ihrer Internet-Leitung und dem verwendeten VPN-Dienst ab. Wir konnten im Test die Inhalte mit 720p betrachten.

Für die Nutzung von IMDb TV ist eine kurze, kostenlose Anmeldung notwendig. Dabei können Sie jede beliebige Mail-Adresse nutzen. Viele Film-Freunde, die die beliebte Internet Movie Database (IMDb) ohnehin regelmäßig nutzen, dürften ein solches Konto bereits besitzen.

Anders als Netflix & Co. setzt Amazon bei IMDb TV keinerlei ausgefeilten Geoblocking-Techniken ein: Sie benötigen derzeit also lediglich eine US-IP-Adresse, um auf das gesamte Angebot zugreifen zu können. Zu den aktuell beliebtesten Filmen bei iMDb TV gehören Paddington, Zookeeper, Drive und Mountain Family Robinson.

