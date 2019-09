IFA und IAA verbieten E-Scooter-Benutzung

Hans-Christian Dirscherl

Sowohl auf der IFA als auch auf der IAA sind E-Scooter verboten! Auch Tretroller und Segways sind unerwünscht.

IFA ohne E-Scooter: Auf der IFA 2019 in Berlin, die am Freitag, den 6. September beginnt, sind E-Scooter für Besucher verboten. Das bestätigte Roland Stehle, IFA Press and Public Relations, auf unsere Nachfrage. Falls Sie also einen Besuch der IFA planen und Ihren neuen E-Scooter mitnehmen wollen: Vergessen Sie es!

Der Grund für das E-Scooter-Verbot: Sicherheitsgründe. Offensichtlich befürchtet die Messegesellschaft im dichten Besuchergewühl Unfälle mit E-Scootern. Das Befahren des Messegeländes mit Rollschuhen, Inlineskater, Skateboards, Kickboards, Tretrollern, Elektrorollern, Segways und ähnlichen Fahrhilfen ist ohne vorherige schriftliche Erlaubnis der Messe Berlin untersagt.



Es gibt aber Ausnahmen: Demnach dürfen Messemitarbeiter, Aussteller und Journalisten in Ausnahmefällen mit E-Scooter auf dem IFA-Gelände fahren.

E-Scooter sind also als Fortbewegungsmittel auf der IFA verboten. Doch diverse Aussteller zeigen auf der IFA ihre neuen E-Scooter-Modelle. Beispielsweise Trekstor .

IAA ohne E-Scooter: Das E-Scooter-Verbot gilt auch für die IAA (für Fachbesucher ab 12.9., für das gesamte Publikum ab 14.9. geöffnet) in Frankfurt, wie uns Stefanie Hennig-Senft, Referentin Abteilung Presse des Verbands der Automobilindustrie e. V. (VDA), auf Nachfrage bestätigte: „Während der Öffnungszeiten sind keine (motorisierten) Kick-Scooter auf dem Gelände gestattet. Aus Sicherheitsgründen; denn es ist einfach zu voll.“ Es gibt aber eine Ausnahme: „Nur auf unserem E-Move-Track kann man mit diesen fahren“, fährt Hennig-Senft fort. Dort können Besucher beispielsweise Circ und Bird testen. Ebenso sind Fahrräder, Tretroller und Segways auf den Fußwegen der IAA verboten.