IFA 2021 in Berlin ist offiziell abgesagt

Panagiotis Kolokythas

Die IFA 2021 wird in diesem Jahr doch nicht stattfinden. So begründen die Veranstalter die Absage der Messe.

Vergrößern Die nächste IFA findet erst 2022 statt © Twitter / IFA Berlin

Die Tech-Messe IFA 2021 ist am Dienstagmittag nun offiziell von den Veranstaltern abgesagt worden. Erst vor fast exakt einem Monat war noch angekündigt worden, dass die IFA 2021 in diesem Jahr vom 3. bis 7. September 2021 als "physischer Event" und damit mit Publikum "wie früher" stattfinden sollte. Aufgrund der Corona-Pandemie fand die IFA 2020 nämlich nur als überwiegend digitaler Event statt. "Mit dem erfolgreichen Voranschreiten der internationalen Impfkampagnen steigt die Zuversicht der Industrie, ihre neuen Produkte und Services den Medien sowie dem Handel live und vollumfassend präsentieren zu können", hieß es noch im April.

Am heutigen Mittwoch folgt die Einsicht, dass die IFA 2021 doch nicht stattfinden kann. Für global agierende Unternehmen, heißt es in der Mitteilung der Veranstalter, sei eine Budgetierung mehrere Monate vor Veranstaltungsbeginn zwingend notwendig. "In der gegenwärtigen Pandemiesituation fehlen jedoch Rahmenbedingungen, die hierfür eine verlässliche und verbindliche Grundlage bieten", so die Messe Berlin und die "gfu Consumer & Home Electronics GmbH". Es würden derzeit zu viele Unwägbarkeiten existieren, wodurch sich für die Unternehmen aktuell keine Messeteilnahme "verantwortungsvoll planen" lasse.

Aus diesem Grund habe man sich dazu entschieden, die IFA 2021 komplett abzusagen. Weiterhin stattfinden sollen aber der Live-Event Berlin Photo Week in der Arena Berlin (26.8. - 3.9.2021) und die SHIFT Mobility (2. - 4.9.2021).

Seit dem Jahr 2005 fand die IFA (früher: Internationale Funkausstellung) bisher jährlich statt. Diese Serie wird nun im Jahr 2021 erstmalig unterbrochen. Ein Comeback will die IFA dann im kommenden Jahr feiern: Die IFA 2022 ist geplant für den 2. bis 6. September 2022.