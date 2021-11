ID.5 vorbestellbar: VWs E-Top-Modell gegen Tesla Model Y - Vorteile & Nachteile

Hans-Christian Dirscherl

Der ID.5 ist das neue Topmodell unter den E-Autos von VW. Sie können das elektrische SUV mit maximal 299 PS jetzt vorbestellen. Die Preise liegen unter dem Tesla Model Y und der VW bietet etwas mehr Reichweite, doch dafür schlägt der Tesla den VW in mehreren anderen Disziplinen.

Vergrößern Weltpremiere des ID.5 GTX in der Gläsernen Manufaktur Dresden © VW

Volkswagen hat den Vorverkauf für den neuen ID.5 gestartet. Der ID.5 ist in Deutschland das Spitzenmodell der ID.-Familie auf Basis des Modularen E-Antriebsbaukastens (MEB).

Unterschied zu ID.4

Beim ID.5 handelt es sich um die Coupé-Variante des elektrischen SUV ID.4 ; im Fond mit 12 mm weniger Kopffreiheit als der ID.4. Der ID.5 ist also für Käufer gedacht, die eine sportlichere Linienführung bevorzugen.

Drei Motorisierungen, eine Batterie

Den ID.5 gibt es mit drei unterschiedlichen Motorisierungen, die aber alle die gleiche Batterie mit 77 kWh nutzen. Diese ist Tesla-typisch unter der Passagierzelle verbaut und sorgt somit für den von vielen E-Autos und vor allem Tesla-Modellen gewohnten tiefen Schwerpunkt und für eine ausgewogene Achslastverteilung.

Die drei zum Vorverkaufsstart erhältlichen Varianten heißen:

ID.5 Pro: 128 kW Leistung (174 PS). Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 16,2 (NEFZ). Maximale Ladeleistung: Bis zu 135 kW. Heckantrieb und 1-Gang-Automatik (was bei E-Autos die Regel ist). Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h. Beschleunigung 0-100 km/h: 10,4 Sekunden.



ID.5 Pro Performance: 150 kW Leistung (204 PS). Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 16,2 (NEFZ). Maximale Ladeleistung: Bis zu 135 kW (was bei E-Autos die Regel ist). Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h. Beschleunigung 0-100 km/h: 8,4 Sekunden.



ID.5 GTX: 220 kW Leistung (299 PS). Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 17,1 (NEFZ). Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h.

Der GTX besitzt zudem zwei Elektromotoren (1-Gang-Automatik) und Allradantrieb. Diese stärkste ID.5-Variante sprintet von 0 auf 100 km/h in 6,3 Sekunden. Also deutlich langsamer als beispielsweise des Tesla Model Y Maximale Reichweite (Long Range), das diesen Sprint in 5 Sekunden zurücklegt. Das Performance Model Y schafft den Sprint sogar in 3,7 Sekunden. Das Tesla Model Y ist übrigens etwas länger und breiter als der ID.5. Tesla Model Y Maximale Reichweite und Performance bietet zudem eine deutlich höhere Höchstgeschwindigkeit als der ID.5 GTX.



Der ID.5 GTX hat eine Peak-Ladeleistung von bis zu 150 kW, wodurch er an geeigneten Schnellladestationen theoretisch in sechs Minuten Strom für 100 km Reichweite aufladen kann. Aber nur unter diesen Voraussetzungen: bei einem Ladevorgang von 5 bis 80% Ladezustand und ca. 23°C Umgebungs-und Batterietemperatur an einer Ladestation mit entsprechender Ladeleistung, z.B. an einer Ionity Ladestation.

Vergrößern ID.5 vorbestellbar: VWs E-Top-Modell gegen Tesla Model Y © VW

Reichweite: Etwas besser als Tesla Model Y

Die Reichweite von ID.5 Pro und ID.5 Pro Performance beträgt theoretisch bis zu 520 km (WLTP). Damit liegt der ID.5 in der Theorie geringfügig über dem Tesla Model Y „Maximale Reichweite“, das 507 km bietet. Wie die tatsächliche Reichweite des ID.5 in der Praxis aussieht, muss sich aber erst noch zeigen. Für das Topmodell ID.5 GTX nennt VW eine Reichweite von bis zu 490 km (WLTP). Das Model Y Performance bietet eine theoretische maximale Reichweite von 480 Kilometer.

Ausstattung

Der ID.5 ist voll vernetzt und kann „Over-the-Air Updates“ empfangen. Den Radstand gibt VW mit 2.766 mm an und das Kofferraumvolumen beträgt bis zu 549 Liter.

Die Fahrerassistenzsysteme bündelt der optional erhältliche „Travel Assist mit Schwarmdaten“, wie es VW blumig umschreibt. Das Zusammenspiel der Assistenzsysteme ACC und Lane Assist soll so zusammen mit Navigationsdaten und Daten aus der Cloud, die andere Fahrzeuge übermittelt haben (Schwarmdaten), den Fahrkomfort erhöhen. Die lokale Gefahrenwarnung mit Car2X-Technologie ist ebenfalls serienmäßig an Bord. Beim Parken hilft der Park Assist Plus mit Memory-Funktion (optional).

Preise

Die Preise für den ID.5 Pro beginnen bei 46.515 Euro - hier können Sie Ihren VW ID.5 konfigurieren. Wer den ID.5 GTX will, muss dagegen mindestens 53.615 Euro auf den Tisch legen. Wie üblich lässt sich der tatsächliche Kaufpreis über viele Extras noch deutlich in die Höhe treiben. Kunden können wählen zwischen optionalen Design-, Infotainment-, Assistenz-, Komfort- und Sport-Paketen, die es jeweils in einer Basis- sowie in einer Plus-Variante gibt. Die Preise für das Tesla Model Y Maximale Reichweite beginnen bei 56.990 Euro. Tesla bietet aber deutlich weniger Ausstattungsvarianten und Pakete an, was die Kaufentscheidung erleichtern kann, weil Tesla potenzielle Kunden nicht durch zu viele Pakete und Varianten verwirrt.



Umweltbonus: Beim Erwerb eines neuen reinen Elektrofahrzeugs beträgt der Umweltbonus für Basismodelle bis zu einem BAFA-Nettolistenpreis von über 40.000 Euro bis zu maximal 65.000 derzeit Euro 7.500 Euro (verdoppelter Bundesanteil i. H. v. 5.000 Euro, Herstelleranteil i. H. v. 2.500 Euro), sofern das Fahrzeug erstmalig zum Straßenverkehr zugelassen wird. Der Herstelleranteil, übernommen von der Volkswagen AG, wird automatisch vom Nettolistenpreis abgezogen und mindert somit die gesetzliche Umsatzsteuer.

Aufladen

Mit We Charge bietet Volkswagen eine Ladelösung an. An einer Wechselstrom-Säule oder einer Wallbox können die ID.5-Modelle mit bis zu 11 kW Leistung laden. Unterwegs haben die ID.5 Modelle europaweit Zugang zu dem Ladenetzwerk inklusive des gesamten Schnellladenetzwerks von Ionity. Mit der maximalen DC-Ladeleistung kann die Batterie an Schnellladestationen in rund 30 Minuten Energie für die nächsten 390 km beim ID.5 bzw. 320 km beim ID.5 GTX (WLTP) speichern.

Fertigung

ID.5 und ID.5 GTX werden im Volkswagen Werk Zwickau gefertigt. Für den deutschen Markt sind bisher ID.3, ID.4 und ID.5 gedacht, nicht aber der nur in China verkaufte ID.6. Außerdem kommt in Deutschland der VW ID.Buzz als elektrische Bus-Variante auf den Markt.

Tesla Model Y Deutschland-Premiere: Alles was Sie wissen müssen