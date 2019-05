ID.3 ab sofort vorbestellbar - VW macht's wie Tesla

Hans-Christian Dirscherl

Ab sofort können Sie das erste Elektro-Auto von VW aus der neuen ID.-Familie vorbestellen. Zum Start verhält sich VW wie Tesla.

Vergrößern Interessenten können sich ab sofort für eine Sonderedition des ID.3 registrieren (hier noch in Camouflage-Optik). © VW

Ab sofort können Interessenten ein Exemplar des ersten Volkswagen aus der neuen ID.-Familie vorbestellen. Dabei handelt es sich um den ID.3, also um einen vollelektrischen Kompaktwagen (die "3" hinter ID. soll zum Ausdruck bringen, dass es sich um einen Kompaktwagen handelt). Sozusagen der Nachfolger des E-Golf.

Bei der Vorbestellung auf dieser VW-Webseite wird ein Registrierungsbetrag von 1.000 Euro fällig. Wichtig: Für die Vorbesteller steht nur eine exklusive auf 30.000 Fahrzeuge limitierte Pre-Booking-Sonderedition ID.3 1ST mit zahlreichen Extras zur Verfügung. Dieses Modell soll eine theoretische Reichweite von 420 km (WLTP) haben und unter 40.000 Euro kosten. Davon geht noch die staatliche Umweltprämie von 2000 Euro weg.

VW hat den ID.3 1ST mit der mittleren und voraussichtlich am meisten nachgefragten Batterie der Serienversion ausgerüstet. Ein Jahr kostenloses Stromladen bis maximal 2.000 kWh ist für ID.3 1ST-Käufer inklusive. Das Laden ist an allen öffentlichen Ladesäulen möglich, die an die Volkswagen Lade-App WeCharge angeschlossen sind, sowie im europaweiten Schnellladenetz Ionity, an dem Volkswagen beteiligt ist.

Volkswagen bietet die Sonderedition ID.3 1ST in vier Farben und drei Versionen an, alle mit großen Felgen und umfangreicher Ausstattung: den ID.3 1ST mit Komfort-Features wie Voice-Control und Navigationssystem, den ID.3 1ST Plus, bei dem zusätzlich noch das IQ Light sowie Bi-Colour-Design dazukommen und den ID.3 1ST Max mit großem Panorama-Glasdach und einem Augmented Reality Head-Up-Display.

Vorbesteller brauchen Geduld: Die Produktion des Sonderedition ID.3 1ST soll Ende 2019 beginnen. Die ersten Fahrzeuge will VW Mitte 2020 ausliefern.

Die günstigere Standversion des ID.3 können Sie dagegen jetzt noch nicht vorbestellen. Das Ganze erinnert an Tesla und das Model 3, auf dessen günstigste Einstiegsvariante Interessenten auch lange warten mussten.

Je nach Batterie-Ausstattung (drei verschiedene Batteriegrößen stehen zur Wahl) des ID.3 wird die theoretische Reichweite zwischen 330 und 550 Kilometer (nach WLTP) betragen. Der Startpreis für das nackte Auto ohne Extras soll in Deutschland unter 30.000 Euro liegen, wie VW verspricht. Davon geht ebenfalls noch die staatliche Umweltprämie weg. Doch diese Version können Sie, wie oben erwähnt, jetzt nicht vorbestellen!

Kurz nach der IAA im September 2019 startet in den meisten Märkten die Bestellphase. Käufer können dann bei ihrem bevorzugten Volkswagen-Vertragspartner eines der drei ID.3 1ST-Modelle verbindlich bestellen. In Deutschland wird die verbindliche Bestellung im April 2020 wirksam. Bis dahin kann die Registrierung gebührenfrei storniert werden. Der Registrierungsbetrag wird in diesen Fällen erstattet.

Das Pre-Booking wird in 29 europäischen Märkten angeboten. Die wichtigsten Märkte für den ID.3 in Europa sind Norwegen, Deutschland, die Niederlande, Frankreich, Großbritannien und Österreich. Volkswagen plant, im Schnitt mehr als 100.000 ID.3 pro Jahr an Kunden auszuliefern.

Nach der Markteinführung des ID.3 folgen weitere Modelle, auf die Studien wie ID. CROZZ, ID. VIZZION oder ID. ROOMZZ bereits einen Ausblick gegeben haben und die künftig ebenfalls mit Modellziffern unterschieden werden.

